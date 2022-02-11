台灣燈會在高雄！飯店推隱藏版賞景專案

睽違20年，台灣燈會再次於高雄盛大舉行，愛河灣每天晚上6點到10點半的絢爛燈光秀，讓民眾為之驚嘆。近日更有1500台無人機展演「聚光台灣 虎星高照」，驚豔高雄夜空。漢來大飯店藉著正面對愛河灣與高雄港的優越地理位置，史無前例開放3小時港景房賞景專案；高雄英迪格則推出隱藏版高雄燈會住房專案，可在私人遊艇上享受3個小時的港都海景遊歷，隔著港灣360度欣賞璀璨燈會。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-11 19:34:31
漢來大飯店推出3小時專屬賞燈會專案，即日起至2月28日晚上7點半到10點半限時港景房雙人3,336元起。漢來大飯店副總經理陳素娟指出，有不少民眾不想錯過燈會，但又不想到現場人擠人，漢來特別安排最佳視野的港景房，並選擇最精華時段晚上7點半至10點半三小時推出賞燈會專案，現場另招待紅酒、精緻水果、點心、mini bar以及膠囊咖啡，享受尊榮禮遇同時，又可與親朋好友共賞燈會美景，分分秒秒看到精彩。
2022台灣燈會在高雄，愛河灣即日起至2月28日每日晚上6點至10點半推出「光啓愛河灣」燈光展演；另外，2月11、12、18、19 日晚上9點45分加碼「聚光台灣 虎星高照」1500台無人機展演。
高雄英迪格酒店鄰近捷運中央公園站前往「愛河灣」或「衛武營」觀賞燈會都非常便利。為了響應節能減碳，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸，凡於高雄燈會展出期間，自主告知非開車前來的賓客，憑「台灣燈會防疫平台燈會碼」入住任一房型，限量贈送「新春福袋」乙份，內含高雄英迪格黑膠唱片造型杯墊、紀念版IPass一卡通空卡乙張及1元復始紅包袋乙份。
此外，高雄英迪格與嘉信遊艇合作，推出隱藏版高雄燈會住房專案。即日起至3月31日，民眾預訂「5 Go High遊艇派對住房專案」，選擇此專案可入住高級房城市景觀一晚，並進入私人遊艇上享受3個小時的港都海景遊歷，隔著港灣360度欣賞璀璨燈會。專案12人即可成行，再加贈Pier No.1高空露天酒吧抵用券2,000元。