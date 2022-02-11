T1／塔克轉戰太陽首秀？巧遇海神把關

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2/12（六）15：00 臺中葳格太陽VS高雄全家海神
儘管在農曆年前風光搶下平聯盟最佳五連勝佳績，臺中葳格太陽仍不滿足，持續補強外援，強化團隊戰力，本週隨著高人氣洋將塔克（Anthony Tucker）離開PLG高雄鋼鐵人，太陽立即出手搶人，簽下塔克，大幅提升後場戰力，本週塔克仍在趕辦工作證，一旦工作證批准，就可即刻上陣開火。
太陽已成高雄全家海神的剋星，身為聯盟王者，海神本季的前2敗都是輸在太陽手上，本季至今對戰太陽成績1勝2敗，唯一對戰落居下風，雖然海神目前仍高居聯盟第一，但二連敗的低潮，讓他們的龍頭寶座出現動搖，此次主場再戰海神勢必傾盡全力止敗。
兩隊本季第四度交手，若塔克能夠出賽，屆時塔克和「磚塊人」布銳克曼（Jason Brickman）的捉對廝殺，肯定超有看頭，而塔克老師和「丁丁」丁聖儒的雙衛組合會擦出什麼火花，也值得期待。
2/12（六）17：30 台灣啤酒英熊VS臺南台鋼獵鷹
經歷開季11戰雙洋將撐場窘境，台灣啤酒英熊本週終於要有第三號洋將加入，週四英熊再將大中鋒洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）升等，從SBL台灣啤酒籃球隊拉上英熊，隨著多拉摩爾加盟，英熊「模範勞工」士東（Diamond Stone）可望獲得解套，得以擺脫「48號戰術」，不用再打好打滿。
多拉摩爾轉戰T1的首秀就將碰上強悍對手臺南台鋼獵鷹「新台灣人」阿提諾（William Artino），這將是兩人首度交鋒，阿提諾本季出賽7場，場均31.3分、15.9籃板、3.4助攻、2.7抄截和1.3阻攻，展現出強大的內線統治力，多拉摩爾能否壓制這座白色巨塔，值得關注。
此戰是兩隊本季第二度對戰，前次交手阿提諾尚未加入，當時獵鷹僅靠喬登（Jordan Chatman）和賈西亞（Chuck Garcia Jr.）雙洋將力拼，以83比102落敗，此次再戰獵鷹有了阿提諾助拳，聲勢大漲，但想要扳回一城，獵鷹本土還得加把勁，年輕戰力林冠均、張幃翔都需要挺身而出才有勝算。
2/13（日）15：00 桃園雲豹VS高雄全家海神
因為桃園疫情升溫，桃園雲豹主場陸續宣布延賽，導致雲豹經歷長達21天休兵空窗期，直到本週日才將進行2月份首場比賽，準備踢館高雄全家海神，有鑑於球隊缺乏有經驗的老將領軍，雲豹本週重磅宣布簽下前中華男籃明星前鋒張智峰，寄望藉由他發揮母雞帶小雞的領袖特質，幫助球隊盡早走出連敗陰霾。
雖然已經高掛球鞋3年多，但40歲張智峰轉戰教練後依舊維持著良好的身材，農曆年後也積極展開訓練，球迷又可在球場上看到張智峰「拼命三郎」的球風。隨著張智峰復出，他也成為台灣籃壇現役最老球員，有了張智峰帶頭拼防守，雲豹有機會擺脫場均失分破百的疲軟防守，重新出發。
雲豹曾在上月中主場首戰海神，當時雖然三洋將、一亞外聯手出擊，可惜防守崩盤，還是輸球收場，不過想要終止七連敗，雲豹團隊攻守兩端還是得要有超水準表現，才有機會和海神一搏。
2/13（日）17：30 新北中信特攻VS臺南台鋼獵鷹
新北中信特攻上月暴衝，一口氣奪下5勝2敗佳績，關鍵除了洋將厄力（Cleanthony Early）火力全開的飆分表現，本土「黑豹」阿巴西更是破繭而出，單月繳出平均22.9分、7籃板、4助攻的亮眼成績，因此獲選聯盟1月MVP。
經過農曆年節的休息調整，阿巴西頂著新科單月MVP光環已在下半季蓄勢待發，首戰又將作客臺南台鋼獵鷹，農曆年前封關大戰，阿巴西就已在獵鷹主場成功踢館，全場拿下21分、5籃板、8助攻和2阻攻，率隊奪下對戰三連勝。
臺南台鋼獵鷹雖然在本週開打前陷入五連敗低潮，但「新台灣人」阿提諾（William Artino）出色表現，讓獵鷹在農曆年前對戰臺中葳格太陽已差點成功止敗，此次再戰特攻，阿提諾勢必再度扮演奪勝關鍵角色，同時也得寄望獵鷹本土也能適時貢獻火力。
台灣運彩xT1聯盟本週賽事將在ELEVEN 體育1台、愛爾達體育一台、17LIVE、TWITCH和NOWnews臉書全程直播，無法到場的球迷請鎖定五大直播平台。