天才歌手險棄賽！胡瓜暖心資助13歲「小江蕙」闖星河
由綜藝大哥胡瓜與白嘉綺主持的民視週六歌唱節目《台灣那麼旺》，讓台灣許多演唱高手同台競技，13歲的天才小歌手鍾采穎表現穩定，成熟歌聲頗獲觀眾好評，被封為「小江蕙」，不過她家住在南部，無法經常通勤北上參賽，胡瓜知道實情後感到心疼，惜才的他自掏腰包為她支付北上費用，讓鍾采穎相當感激，表示會努力比賽把歌練得更好。
記者江芷稜/綜合報導
2022-02-11 21:00:00
提攜後輩不遺餘力的胡瓜透露，鍾采穎某次過關後，回來參加特輯錄影受訪，才知道她很想常常來，無奈每隔週要從南部來回，高鐵與住宿費用真的無法負荷，因此決定資助她，還建議製作單位讓表現優異的鍾采穎，越級到高手組比賽，讓節目呈現「小朋友對戰大人」的場面，競爭更加精采。
經過瓜哥不斷鼓勵下，終於回來比賽的青少年組小關主鍾采穎，以13歲年紀即將越級挑戰高手組，為了證明自己不是只能唱抒情歌，本週將挑戰歌手郭婷筠的《女人膽》，讓大家非常期待，她說感謝瓜哥的疼惜，會繼續加油努力比賽。
在胡瓜與白家綺的加持下，節目屢創佳話，有比賽到中途就被出道發專輯的蔡家蓁，還有吉巴奈、魏妙如等超級唱將，拿到過關百萬獎金，甚至青少年組的11歲洪尚捷與13歲楊博智被星探發掘，發行首張EP《校園西遊》，讓許多熱愛歌唱的人被看見，成為有星夢又愛唱歌的人積極想要登上的舞台。