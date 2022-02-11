天才歌手險棄賽！胡瓜暖心資助13歲「小江蕙」闖星河

由綜藝大哥胡瓜與白嘉綺主持的民視週六歌唱節目《台灣那麼旺》，讓台灣許多演唱高手同台競技，13歲的天才小歌手鍾采穎表現穩定，成熟歌聲頗獲觀眾好評，被封為「小江蕙」，不過她家住在南部，無法經常通勤北上參賽，胡瓜知道實情後感到心疼，惜才的他自掏腰包為她支付北上費用，讓鍾采穎相當感激，表示會努力比賽把歌練得更好。

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▲年僅13歲的鍾采穎歌聲成熟，被封為「小江蕙」。（圖／民視提供）

提攜後輩不遺餘力的胡瓜透露，鍾采穎某次過關後，回來參加特輯錄影受訪，才知道她很想常常來，無奈每隔週要從南部來回，高鐵與住宿費用真的無法負荷，因此決定資助她，還建議製作單位讓表現優異的鍾采穎，越級到高手組比賽，讓節目呈現「小朋友對戰大人」的場面，競爭更加精采。

▲胡瓜（左）建議13歲的鍾采穎（中）跨級比賽，跟成人組一起比賽。（圖／民視提供）

經過瓜哥不斷鼓勵下，終於回來比賽的青少年組小關主鍾采穎，以13歲年紀即將越級挑戰高手組，為了證明自己不是只能唱抒情歌，本週將挑戰歌手郭婷筠的《女人膽》，讓大家非常期待，她說感謝瓜哥的疼惜，會繼續加油努力比賽。