「好萊塢男神」查寧塔圖搭檔萌犬 奔馳壯麗美西海岸線
好萊塢男神查寧塔圖（Channing Tatum）最新電影《逍遙上路》（Dog）中和可愛萌犬展「露露」現一段跨越物種的好友誼，他分享：「和一隻極度不受控又愛狂吠亂咬的軍犬展開旅程真的是一件很瘋狂的事！觀眾可以在《逍遙上路》電影中看到我和露露沿著美國西部海岸線往南的遨遊冒險，除了壯美的景象，旅程中狀況百出的意外更令人捧腹大笑！」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-11 21:12:16
與查寧塔圖共同執導的老拍檔雷德卡羅林（Reid Carolin）自《舞棍俱樂部》合作至今，擁有長達數十年的好交情，兩人近日在媒體訪談時透露彼此也是一起「逍遙上路」的好搭檔，雷德卡羅林說：「《逍遙上路》電影中出現的絕世美景，都是我和查寧塔圖最喜歡的地方，也是我們最愛的壯遊路線，終於有機會讓大家欣賞我們眼中的世界，將口袋景點搬上大銀幕，一直是我們最想做的事。」
電影《逍遙上路》描述布里格（查寧塔圖 飾演）曾是特種遊騎兵，退役後過著渾渾噩噩的生活。某天他得知了軍中好友過世的消息，並接受指示必須將好友的隊友，一隻比利時牧羊犬露露帶去和牠的主人告別。一人一狗在路上經歷了一趟充滿驚險的旅程，也在旅途中從彼此身上學習到愛，和一個重新開始的機會。