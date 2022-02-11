運彩發行條例將修正 券商怒吼「排除懲罰條款」

運動彩券發行條例部分條文修正案正在立法院審議，其中有關虛擬通路與實體店面業績占比達50%，管銷費用將下修2%規定，嚴重影響經銷商生計。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，今天率隊站出來，呼籲朝野支持廢除該條例，維護經銷商權益，否則券商不排除北上抗議。





我是廣告 請繼續往下閱讀

公會理事長何昱奇率同副理事長楊慶鐘與多位理監事，今日中午召開記者會，針對運動彩券發行條例第七條後段但書規定，提出異議。他指出，但書規定虛擬通路與實體店面業績占比達百分之五十，管銷費用將由12%下修到10%，影響所及，是經銷商獲取的佣金，將從6.25%下修到4.25%，收入嚴重受損，屆時將有很多人無法經營下去。立委張廖萬堅到場聲援，並與眾人一起高喊「排除不合理條款，保障承銷商權益」。





何昱奇表示，由於受到疫情影響，公會積極推動運彩虛擬通路銷售，這是全體經銷商的努力，但儘管虛擬通路占比提升，實體店面的人事及房租成本並未因而減少，如果要下修券商2%管銷費用，將嚴重影響券商收入，實不合理。





▲運彩發行條例將修正，經銷商同業公會理事長何昱奇率眾陳情，要求「排除懲罰條款」，維護券商權益。（圖／記者金武鳳攝，2022.2.11)

何昱奇表示，在大家努力下，運動發展基金每年至少達到新台幣40億元目標，去年更是突破46億元，挹注國內運動風氣推動，但中央沒有看見他們的貢獻，反而當他們是廉價勞工，要調降佣金比率，實屬有功沒獎勵了，讓他們覺得「做越好佣金越少」，簡直是「懲罰條款」。





何昱奇強調，這是不符合社會生存法則的法律，運動彩券發行條例第7條但書規定，應該要刪除，讓經銷商安心立命無後顧之憂，希望朝野理性溝通解決，不要讓辛苦的券商失望透頂，否則將不排除發動大規模抗爭集會抗議。





張廖萬堅則表示，全國1600多家運彩券商都受到疫情影響，雖然網路簽注業績增加，但券商行銷成本並未減少，運彩並不是博弈產業，不能關起門來黑箱作業，第7條後段條文是懲罰條款，對所有承銷商情何以堪，他將建議把運彩條例修正案列為優先法案。























