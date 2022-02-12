民眾黨縣市首長提名 因謝立功「用詞不當」引發茶壺風暴
民眾黨秘書長謝立功7日接受專訪時，針對民眾黨於2022年縣市首長選戰布局，提出「立委邱臣遠選基隆、自己選桃園、立委高虹安選新竹、副市長蔡炳坤選台中」等說法，不過消息一出不僅引發各界議論，被點名的高虹安也隨即表示「到底跟誰討論過？不曉得秘書長為什麼自己拋出縣市首長名單和人選？」對此黨內人士指出，一切都源自於謝立功在受訪時「用詞不當」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-12 14:42:41
「黨內連提名機制與流程都還沒開始，怎麼可能那麼快就有確定的提名人選？」民眾黨內人士指出，對於各縣市首長候選人的提名狀況，黨內雖然有開始針對可能的人選進行徵詢，但一切都還沒有定調，甚至可以說是僅在初步階段，「謝立功在專訪時的說法，似乎像是已經決定了，但事實上都只是在徵詢階段而已。」
黨內人士強調，被謝立功點名的人選，像是邱臣遠、高虹安、蔡炳坤等人，現階段都僅止於「徵詢」的階段，更貼近的說法僅像是「私下聊天討論」而已。「無怪乎黨主席會對媒體說『黨內都是自走砲』，因為這些人選根本都還沒決定，結果卻被謝立功說得好像確定要提名一樣。」黨內人士說，謝立功在節目上的說詞太過於肯定，才會引發這一連串的軒然大波。
對此民眾黨發言人張清俊表示，黨內目前尚未啟動縣市首長的提名程序，謝立功在專訪中所提及的名單，是指黨內普遍期待這些具知名度與有戰力的人，能夠為黨征戰，並非是指已完成相關布局。張清俊強調，縣市首長部分，目前僅桃園市正在進行海選，其餘縣市都還沒進入提名程序，若有最新進度，一定會向各界報告。