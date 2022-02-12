巷仔內／提前掀民眾黨2022提名底牌！謝立功犯了選戰大忌

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「立委邱臣遠選基隆、副市長黃珊珊選北市、自己選桃園、立委高虹安選竹市、副市長蔡炳坤選台中、醫師蘇偉碩選高雄。」這是謝立功在節目上用「肯定語氣」透露的民眾黨2022選戰佈局。很明顯這份名單與外界之前所推估的相差無幾，除了現任立委各自的責任區外，黃珊珊本來就是柯文哲欽點的接班人，蔡炳坤與蘇偉碩則是與當地有地緣關係。
但這六人當中，雖然部分能做到影響藍綠勝負的「攪局」角色，但沒有任何人有機會問鼎首長寶座。在勝率已經相當渺茫的情況下，謝立功還提前公布正在徵詢的口袋名單，等於是讓藍綠兩黨甚至其他第三勢力，針對可能的對手做應對，提前針對選戰進行佈防。
提前揭露底牌，對民眾黨又有什麼好處呢？除了消息一出的幾天內，博得新聞版面與聲量外，實在是百害而無一利，原因在於即使出面澄清並非已經定調的布局，但這份名單眾所皆知，已經是民眾黨內的一時之選，每個位置幾乎已無換將的可能性，除了參選以外，恐怕也僅剩下不提名一路可走，對民眾黨來說也是傷害不小。
謝立功就任民眾黨秘書長已經超過一年半的時間，過去也曾代表國民黨，兩度投入基隆市長的選戰，理應是經驗相當豐富的政壇老手。以他在民眾黨內「一人之下、萬人之上」的情況，實在不應該出現這樣的失誤。距離投票日還剩下9個多月的時間，民眾黨究竟如何布局2022選戰，也在在考驗著謝立功是否稱職，以及身為黨主席的柯文哲如何決斷。