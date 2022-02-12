喜歡還是愛？7成民眾靠「這件事」判定：這次絕對是真愛
「迫降CP」修成正果是近日最熱門的戀愛話題，根據報導指出，玄彬是在《愛的迫降》殺青後，太想孫藝真才發現「是愛情」，原來自己真的愛上孫藝真。那又是在什麼時刻，會認定對另一半不只是好感、喜歡，而是不能錯過的真愛？戀愛交友App《SweetRing》調查發現，真愛的瞬間往往來自於平凡日常，許多人都認為當兩人的默契感已心領神會時，就是真愛的決勝點。約半數認同，生病時最能體會到真愛。不過高達7成民眾一致贊成，若是相處時能毫無壓力，能自在的在對方面前放屁，肯定是真愛。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-12 10:18:33｜2022-02-12 10:19:47
愈是平淡愈能看穿，很多人都是在枝微末節的日常，突然認定對另一半不只是好感、喜歡，而是真愛。根據交友App《SweetRing》調查，許多男女認定真愛的時刻，約4成認為和另一半的默契是真愛決勝點，不管是接話或是日常習慣，有時話還沒說出口，對方就已經先動作，或是體現出彼此有相同的價值觀、金錢觀等。同時也有5成的人認為，生病時最能感受到真愛，如同誓言「不管生老病死」，當自己真的經歷大小病痛，但身邊的人不離不棄且不遺餘力的照顧，就會感動到認定對方是真愛。
有趣的是，在調查中高達7成民眾認為，另一種證明真愛的方式，則是相處時可以毫無壓力。不管在任何情況下都能做最真實的自己，打嗝、打呼不算什麼，能呲牙裂嘴的啃雞腳，或是自然而然放響屁，所有不修邊幅的模樣都能被接受，就是已經認定為「真愛」。
至於交往多久後會介紹給親朋好友，男女認知大不同。交友App《SweetRing》調查指出，超過半數女性認為要交往超過2個月後，才會帶另一半參加朋友的聚會，至於若要見家人，通常要穩定交往超過1年，才會讓男友踏入家門見父母。
但有超過7成的男性認為，帶另一半見朋友「隨時都可以」，不管是出遊聚會、吃飯打牌，無論才剛在一起多久，隨時都可以帶女友一起去。但如果要帶回家見家人，不會以交往時間判定，而是要雙方有「共同目標」時。