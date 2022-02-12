白宮警告晶片業　當心俄國阻斷半導體關鍵材料

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根據Techcet推估，美國半導體等級的氖供應，超過90%來自烏克蘭，美國的35%鈀供應則來自俄羅斯。
熟悉內情人士指出，白宮國安會成員哈洛（Peter Harrell）和他的幕僚近日持續聯繫晶片製造業者，了解它們對於俄羅斯和烏克蘭半導體製造材料的依賴程度，並呼籲尋找替代來源。
白宮拒絕評論具體對話內容，但一位高階官員重申，如果俄羅斯進犯烏克蘭，當局已經做好準備。
這名官員表示，「部分準備工作要與企業合作，確保如果俄國採取行動阻斷供應鏈，企業已對此做好準備。」
「我們了解主要產品有其他供應來源，也準備和我們的企業合作，協助他們確認並分散供應來源。」
SEMI全球公共政策副總裁派西堤（Joe Pasetti）這週寄信給成員，根據路透社取得的副本，他在信中要求評估關鍵晶片供應鏈暴露的風險。
他寫道，「如同今天在電話中所討論，請見附件…這是有關俄羅斯/烏克蘭生產的一系列半導體材料」，「請讓我知道，貴公司是否擔心可能面臨供應鏈阻斷」。
根據Techcet，氖對於製造晶片使用的雷射相當重要，它是俄國鋼鐵製造業的副產品，會接著在烏克蘭進行純化。鈀則是用於感測器、記憶體和其他應用。
拜登政府警告，若俄羅斯入侵烏克蘭，將對俄國實施全面出口管制。
部分晶片業者已經開始評估烏克蘭衝突可能帶來的潛在影響。一名拒絕具名的晶片業者表示，已開始檢討氖和其他氣體的供應來源。
他表示，「即使烏克蘭爆發衝突，也不會切斷供應，但會使價格飆漲。市場將會緊縮，那些氣體將會變得相當稀有，但不至於讓半導體製造業停擺。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110211