情人節沒人陪？Dcard發起交換神秘晚餐 渣男人氣意外高
情人節沒局？社群平台Dcard首次推出「神秘晚餐交換計畫」，找來訂餐平台inline合作，集結台北33間知名餐廳，合力推出30道情人節套餐。讓喜歡吃美食、情人節沒對象的單身族群，可以透過美食展開一段新關係。網友選擇要交換的餐點並指定配送日，系統會配對選擇同一天用餐的人，幫兩人交換晚餐，收到大餐的當天，將能直接在Dcard上私訊對話，新奇玩法吸引網友討論。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-12 08:54:28｜2022-02-12 08:57:49
Dcard首度舉辦交換神秘晚餐，今（12）日以前在活動頁點餐，並到指定貼文留言想聊的話題，完成報名後會依用戶指定用餐日、留言話題需求作配對，在指定配送日當天，會收到對方下訂的「等值」餐點，兩人也能在Dcard上相遇開啟私訊。
菜單部份，包括台式居酒屋渣男、莫凡彼、燒酒烤烤豬、TOASTERiA CAFÉ等33間名店，合計推出30套專屬情人節套餐，分為599元、999元、1299元三種價位。配對的交換晚餐都會是等值套餐，因此不用擔心賠本問題。只是配合餐廳外送範圍，送餐地址僅以台北市為主，讓不少人飲恨爆地點。
Dcard行銷暨營運總監鄭雅婷表示，希望能讓喜歡美食的卡友用美食開啟話題，透過inline的外送服務，結合線上抽卡、線下訂餐，體會另類的情人節大餐。除了玩法頗具噱頭，這次合作的餐廳名單也有話題性，其中呼聲最高就屬台式居酒屋渣男Taiwan bistro，限定套餐內含人氣周邊「渣男杯」，在家開喝的儀式感不減。不少網友留言敲碗：「有渣男就無腦挺」、「我也想換到渣男套餐」、「期待幫我配一個吃貨帥哥」、「希望遇到的卡友跟菜一樣可口」。