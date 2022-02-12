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台中市深化城市外交有成 獲選參與國際城市夥伴計畫

▲台中市深化城市外交有成，獲選參與歐盟發起的「國際城市夥伴計畫」，市長盧秀燕透過影片感謝，並分享台中經驗。（圖／市府提供）
▲台中市深化城市外交有成，獲選參與歐盟發起的「國際城市夥伴計畫」，市長盧秀燕透過影片感謝，並分享台中經驗。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-02-12 09:08:54

由歐盟發起的「國際城市夥伴計畫（ICP）」，積極推動永續發展的國際城市進行配對交流，台中市是亞洲僅有的6個獲選參與城市之一。市長盧秀燕11日透過影片，感謝歐盟對台中市施政成果的肯定，並分享台中市對於空氣品質、循環經濟及離岸風電再生能源等推動經驗，期盼未來建立城市夥伴關係，攜手共創城市永續繁榮發展。

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盧市長在影片中強調，地球正面臨嚴峻的氣候變遷危機，需要我們一起投入更多的關注與努力，台中市除了積極改善空污外，也在去年1月簽署氣候緊急宣言，提出「永續168目標策略」。另於去年9月公布「2021台中市地方自願檢視報告」（VLR），明確擘劃推動永續宜居城市的努力目標。同時也結合企業、民間社團與僑民力量，深化國際城市合作，並積極參與國際組織交流平台，分享市政經驗。

▲「國際城市夥伴計畫」以視訊方式進行，台中市副市長令狐榮達、環保局長陳宏益、秘書處長顏迺倫代表市府參與。（圖／市府提供）
▲「國際城市夥伴計畫」以視訊方式進行，台中市副市長令狐榮達、環保局長陳宏益、秘書處長顏迺倫代表市府參與。（圖／市府提供）
由歐盟發起的「國際城市夥伴計畫（ICP）」，10日舉辦線上開幕儀式，會議邀請獲選的亞洲城市與歐盟配對城市參加開幕儀式，並以視訊方式進行，台中市副市長令狐榮達、環保局長陳宏益、秘書處長顏迺倫代表市府參與。令狐副市長表示，歐盟各會員國與台中市在經貿、離岸風電、綠能等領域交流合作密切，包括歐洲經貿辦事處長高哲夫等歐洲多國駐台官員皆多次訪問台中，尋求合作機會。

此外，歐洲經貿辦事處經貿官員於去年1018日到市府拜會盧市長，邀請台中市參與歐盟推動的「國際城市夥伴計畫」，歐盟選擇14個城市與亞洲、非洲、加拿大等地區城市配對，亞洲僅有6個城市獲選參與，台中市將與義大利普拉托市（Prato）交流，針對空氣品質改善、推動循環經濟、發展離岸風電再生能源等議題，分享經驗及作法，以期增進台歐雙方綠色經濟成長。

昨日線上會議，包括歐洲經貿辦事處長高哲夫、歐盟駐新加坡、韓國等國經貿代表團長，以及獲選參與的台中、桃園、新加坡、韓國仁川、光州、濟州島等亞洲及歐洲城市代表皆以影片或視訊致詞；後續進行配對城市議題討論，並由環保局長陳宏益率環保局、秘書處、經發局同仁，與義大利普拉托市政府專案辦公室代表交換意見，規劃建立後續溝通平台，期盼共同為地球永續發展努力。

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