綠屏東初選激烈　周春米：選後必團結、別擔心過程的火花

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「每年民進黨的提名，都會依據最新的時局規劃，推出最好的人選給人民選擇」，周春米說，總統蔡英文曾經也在沒有地方選舉的基礎上，為民進黨出征新北市，民進黨也有從基層民代一路打拚，十年磨一劍選上首長的前例。
周春米表示，民進黨是多元開放的政黨，無論是部長級人選、不分區立委、地方立委，只要是有為民服務的熱誠，也有對於施政規劃的專業，都是最好的人選。
她說，每次的選舉，政黨都應該讓選民有機會看見不同的人選，提出對地方發展的看法，才能展現民進黨正向、開放的一面。這一次的屏東縣長提名，沒有徵召、沒有指定，只有縣民的認可。自己會和莊瑞雄、鍾佳濱一起爭取所有鄉親的認同支持。
周春米想告訴所有民進黨的支持者，請不要擔心初選之間激烈的火花。因為不論出身、不分背景，只要是民進黨推出的，一定都是戰將，儘管彼此的看法和路線不同，但競爭過後一定團結，用最強的陣容來為地方帶來更好的發展。
周春米說，不分出身、為民服務是民進黨的第一優先，激烈競爭後團結作戰，則是民進黨的優良傳統，既然3位有志參選的同志都已經表達意願，希望接下來，大家都能更詳細的提出對屏東未來的主張，剩下的就讓屏東縣民做出屬於他們最好的選擇。