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綠屏東初選激烈　周春米：選後必團結、別擔心過程的火花

▲民進黨立委周春米表示，綠營支持者不需擔心初選之間激烈的火花，自己會和莊瑞雄、鍾佳濱一起爭取所有鄉親的認同支持。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲民進黨立委周春米表示，綠營支持者不需擔心初選之間激烈的火花，自己會和莊瑞雄、鍾佳濱一起爭取所有鄉親的認同支持。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-02-12 09:15:14｜2022-02-12 09:24:11

民進黨立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄皆以表態投入屏東縣長黨內初選，盼在「後潘孟安時代」接棒，延續屏東縣綠色執政。周春米11日晚間在臉書表示，民進黨的兄弟姐妹共同爬山、各自努力，希望可以用一場良性的初選來告訴台灣人民，民進黨是一個民主成熟的政黨。

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周春米說，這一次參與屏東縣長初選的另外2位候選人，都是自己在立法院的好同事。莊瑞雄有穩健有力的論述能力，鍾佳濱是學運世代出身，有改革社會的理想性，而她自己則是專業法律背景出身，長期以來一直協助民進黨的歷任縣長為屏東的發展打拚。

「每年民進黨的提名，都會依據最新的時局規劃，推出最好的人選給人民選擇」，周春米說，總統蔡英文曾經也在沒有地方選舉的基礎上，為民進黨出征新北市，民進黨也有從基層民代一路打拚，十年磨一劍選上首長的前例。

周春米表示，民進黨是多元開放的政黨，無論是部長級人選、不分區立委、地方立委，只要是有為民服務的熱誠，也有對於施政規劃的專業，都是最好的人選。

她說，每次的選舉，政黨都應該讓選民有機會看見不同的人選，提出對地方發展的看法，才能展現民進黨正向、開放的一面。這一次的屏東縣長提名，沒有徵召、沒有指定，只有縣民的認可。自己會和莊瑞雄、鍾佳濱一起爭取所有鄉親的認同支持。

周春米想告訴所有民進黨的支持者，請不要擔心初選之間激烈的火花。因為不論出身、不分背景，只要是民進黨推出的，一定都是戰將，儘管彼此的看法和路線不同，但競爭過後一定團結，用最強的陣容來為地方帶來更好的發展。

周春米說，不分出身、為民服務是民進黨的第一優先，激烈競爭後團結作戰，則是民進黨的優良傳統，既然3位有志參選的同志都已經表達意願，希望接下來，大家都能更詳細的提出對屏東未來的主張，剩下的就讓屏東縣民做出屬於他們最好的選擇。

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