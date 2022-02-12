美國公布印太戰略報告！支持台海和平穩定、台灣自衞能力

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報告認為，中國對澳洲的經濟脅迫、印度邊境的衝突，以及對台灣日益增強的施壓等等，都導致美國在區域的盟友必須承受中國損害性的行為。未來10年將決定中國是否能成功改變有利印太地區和全球的規則與規範，美方希望塑造一個得以與中國競爭的環境，保障美國與盟友、夥伴的共同利益及價值觀。
在這份報告中，美國設定了5個目標，第1是推進自由開放印太地區，第2是在區域內外建立聯繫，第3是促進區域繁榮，第4是加強印太安全，最後則是建立區域抵禦跨國威脅的能力 。
在敏感的台灣問題上，報告則指出，華府將與地區內外的夥伴合作，維護台灣海峽的和平與穩定，包括支持台灣的自我防衛能力，以確保一個台灣人能依循其意志與最大利益和平決定未來的環境。報告同時也重申美國基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證下的一個中國政策。
為了實現上述印太戰略目標，拜登政府將在未來12到24個月內，展開10項核心工作，包括：在印太地區投注新資源、推動印太經濟架構、加強威嚇、加強賦權與統一的東南亞國家協會（ASEAN）、支持印度的持續崛起與區域領導力、強化四方安全對話（Quad）、擴大美日韓合作、協助太平洋島國建立韌性、支持良好的政府治理與問責制，以及支持開放、具韌性、安全和值得信賴的科技。