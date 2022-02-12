納豆腦出血前玩「敲頭遊戲」　演技破功秒被抓包

41 歲藝人納豆因腦出血開刀，進行引流手術，入院後仍在休養，至今已經20天，手上的5個綜藝節目只能暫時缺席，台視今（12）日播出最新一集的週六節目《綜藝3國智》，仍可看到他入院前同框王少偉錄影的身影，納豆賣力玩敲頭遊戲，原以為演技會騙過被打頭的明星，結果一秒被李易抓包。

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▲納豆（右）入院前最後一次錄影，帶領黑隊玩遊戲。（圖／台視提供）

《綜藝3國智》以社團活動為主題，讓王少偉及納豆分別帶領紅、黑兩隊PK，各項關卡贏家可獲得一張貼紙，最後抽出幸運隊伍獲得獎金。納豆一開始表示：「我以前參加話劇社，後來就得金馬獎」，打趣說這就是自己與社團的關聯，對演技相當有信心。

沒想到製作單位安排一關「敲頭遊戲」，讓來賓頭戴安全帽挨打，猜出背後誰在敲擊安全帽，得分較多的隊伍獲勝，結果李易猜題時一下就抓包是納豆出手，讓納豆感到不可思議，李易分析：「除了敲擊的位置，再來就是我第二次回頭的時候，感覺豆哥心虛的能量很大。」納豆再接再厲，在李懿挑戰時成功發揮實力矇騙過關，他忍不住開心大喊：「是演技！」

▲《綜藝3國智》安排來賓戴安全帽，讓身後藝人敲打頭部猜測誰是兇手。（圖／台視提供）

▲鯰魚哥被打後，立即猜出是瑪麗下的手。（圖／台視提供）