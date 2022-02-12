納豆腦出血前玩「敲頭遊戲」　演技破功秒被抓包

41歲藝人納豆因腦出血開刀，進行引流手術，入院後仍在休養，至今已經20天，手上的5個綜藝節目只能暫時缺席，台視今（12）日播出最新一集的週六節目《綜藝3國智》，仍可看到他入院前同框王少偉錄影的身影，納豆賣力玩敲頭遊戲，原以為演技會騙過被打頭的明星，結果一秒被李易抓包。
記者江芷稜/綜合報導
2022-02-12 12:30:00
《綜藝3國智》以社團活動為主題，讓王少偉及納豆分別帶領紅、黑兩隊PK，各項關卡贏家可獲得一張貼紙，最後抽出幸運隊伍獲得獎金。納豆一開始表示：「我以前參加話劇社，後來就得金馬獎」，打趣說這就是自己與社團的關聯，對演技相當有信心。
沒想到製作單位安排一關「敲頭遊戲」，讓來賓頭戴安全帽挨打，猜出背後誰在敲擊安全帽，得分較多的隊伍獲勝，結果李易猜題時一下就抓包是納豆出手，讓納豆感到不可思議，李易分析：「除了敲擊的位置，再來就是我第二次回頭的時候，感覺豆哥心虛的能量很大。」納豆再接再厲，在李懿挑戰時成功發揮實力矇騙過關，他忍不住開心大喊：「是演技！」
輪到鯰魚哥挑戰，經過他一番細細觀察後，居然直接猜中是瑪麗出手。黃豪平也嘖嘖稱奇：「剛剛那一瞬間，連我都沒看到，你怎麼會知道？」鯰魚哥直接抓起瑪麗的手，展示給大家看，得意表：「因為她的手都打紅了，剛剛就看到了啦！」瑪麗則解釋原本把手藏起來，但是心虛換了姿勢，沒想到手心直接面對鯰魚哥被抓包，逗得大夥大笑不止。