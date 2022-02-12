獨／台灣燈會「虎尾燈」暴紅！黃牛飆800元 買法大公開
在高雄登場的2022台灣燈會，意外遭受「虎尾之亂」。虎年燈會限定商品「虎尾燈」，顛覆以往手提燈籠的形象，而是做成一條老虎尾巴，綁在腰上有如屁股長了虎尾，邊走邊搖還會發光，在網路曝光後隨即暴紅，造成燈會現場販售處大排長龍，外縣市民眾也頻敲碗。高雄市文化局雖於2月8日在網路緊急加開預購服務，但加賣1500組在半小時內又被全數搶光。原先單條價格299元、兩入組500元，蝦皮代購行情已飆漲到一條尾巴800元，更瘋狂的是還真有人埋單。高雄市立歷史博物館向《NOWnews今日新聞》透露，高雄市政府將會再加開第二場網路預購，時程正在研擬中。想裝可愛的民眾可再等等，別花大錢當冤老虎。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-12 11:41:31｜2022-02-12 11:46:28
2022台灣燈會在高雄愛河灣及衛武營雙主場展開，每年燈會都會推出限定商品，適逢虎年，今年一改提燈形象，突破過往的紙雕設計，改用PVC做成一條可以充氣的虎尾，尾巴末端還有LED燈閃閃發光，綁在腰上、走在街上我最搖擺，成為高雄人很夯的穿搭配件。燈會販售處每每開賣就造成現場民眾大排長龍，加上外縣市網友大力敲碗，高雄市政府雖在2月8日中午緊急加開網路預購，但1500組在半小時內就被全數搶光。
「虎尾之亂」也引發代購亂象，原先一條販售價格299元、兩入組500元，等於單條最低250元，在蝦皮購物的代排代買行情已喊到1條800元、900元，價格一連三級跳，竟有買不到的民眾甘願埋單。據了解，現在如果想買超夯的虎尾燈，目前只能到高雄燈會4個販賣處購買，現場採現貨及售完預購兩種模式，兩者每日各有限量。根據排隊者經驗分享，通常在當天開賣前1、2小時就得提前去排隊，才有機會搶到當日額度。
網路湧現許多虎尾燈相關討論，住在虎尾的人紛紛被朋友Tag，「我虎尾我驕傲」、「虎尾科大學生證可以嗎」、「會不會甩一甩就甩到前面了」。網紅「四叉貓」劉宇也打趣發文：「虎尾燈都是同性戀在搶購吧」，意指不只小孩著迷，連大人都淪陷。民眾撲空的抱怨聲也沒少：「這是幫高雄觀光打廣告的好機會，一天20條，預購50條，怎麼滿足全台來高雄看燈會的量？」
高雄市立歷史博物館向《NOWnews今日新聞》透露，虎尾燈並不是事先做好一批固定數量、賣完就絕版，仍可視市場反應與廠商研擬追加生產。第一場網路預購反應極佳，開賣半小時就搶光，目前已在評估廠商生產時程，預計將再加開第二波網路預購，開賣日正在研擬中，建議外縣市民眾可耐心等等。
■虎尾燈怎麼買？
現場販售，售完現場登記預購，現貨及預購每日皆限量供應，每人最多限購2條，預購需回原地取貨。
販售價格：299元／條、500元／2條
販賣處：
服務台時間：
- 愛河灣i2哨船頭服務台
- i4海風廣場服務台
- 衛武營燈會商品販售處(近i4服務台)
- 駁二大勇區「C5問吧」
- 周一至周四16:00-22:00
- 周五16:00-22:30
- 周六、周日14:00-22:30