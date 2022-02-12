我國1月出口亮點！電子零組件領軍 對東協出口創新高
疫情底下台灣出口有新亮點。據財政部公佈數據顯示，1月對美國、東協出口皆突破10億美元（約新台幣279億0339萬元）；其中，在電子零組件帶動出口的情況下，我國對東協出口值創歷史新高。
記者李澍/綜合報導
2022-02-12 10:33:31｜2022-02-12 10:35:07
財政部數據顯示，針對東協市場，我國出口值達67.9億美元（約新台幣1894億6403萬元），年增率達22.7%；另外，針對美國市場，出口值達62.7億美元（約新台幣1749億5427萬元），年增率為34.2%，這同時創下5大市場成長速度之最，也是對美出口值單月次高紀錄。
至於中國與香港仍是我國最重要貿易夥伴，雖然出口金額下滑但仍佔我國出口比重39.3%，單月出口額仍有157億美元（約新台幣4380億8326萬元）。
財政府指出，雖然1月對中國與香港的出口維持正成長，但年增率收縮為5.7%；另外，過去7個月來，對中、港出口不及四大市場，1月也是22月來首次年增率為個位數。
財政府分析，對中港出口收縮主要是因光學器材、塑橡膠製品、基本金屬製品等產品出口下滑所導致。