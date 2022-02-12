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緩和屏東初選氣氛！周春米邀2對手一同「五年照片挑戰」

▲民進黨立委周春米秀出33年前畢業照，外型清秀亮麗引發關注。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲民進黨立委周春米秀出33年前畢業照，外型清秀亮麗引發關注。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-12 10:47:03

近期社群平台的「敢不敢放至少五年前自己的照片」活動引爆熱潮，吸引數十萬名網友參與。今(12)日民進黨立委周春米也搭上活動熱潮，在臉書粉絲團上分享自己30年前學生時代照片，除了引發網友朝聖外，周春米也邀請兩位初選競爭對手莊瑞雄以及鍾佳濱共同參與，化解初選劍拔弩張的氣氛。 

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周春米表示，看到這活動時，手邊剛好有大學時期的照片，於是突發奇想的參與，沒想到引來那麼多關注。而最近初選氣氛黨內有點緊張，但大家終究是好同志也是共同奮戰的夥伴，因此邀請兩位初選對手共同參與，改變一下緊繃的氣氛。

周春米也開玩笑地說，俗話說歲月是把殺豬刀，從照片來看，歲月真的是殺得大家刀刀見骨，看到照片更感嘆回不去了。因此，也希望初選大家不要再刀刀見骨，大家團結為黨，用君子之爭的方式競爭初選

除了分享照片外，周春米也分享了5年前與現在即將改建完工為屏東榮總的大武營區的今昔對比，成了另類的「五年照片挑戰」。

周春米說，5年這時間剛好讓他有所感觸，5年前剛好在大武營區進行會勘，請國防部加速將土地交還給屏東縣政府，好興建屏東醫學中心的醫院。而5年後的現在，屏東榮總已經接近完工啟用。5年的今昔變化讓人看到屏東的進步，也相信自己有能力繼續接棒這個屏東縣政的「五年照片挑戰」，繼續用心帶領屏東進步向前。

▲周春米也分享了五年前與現在即將改建完工為屏東榮總的大武營區的今昔對比，成了另類的「五年照片挑戰」。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲周春米也分享了五年前與現在即將改建完工為屏東榮總的大武營區的今昔對比，成了另類的「五年照片挑戰」。（圖／翻攝自周春米臉書）

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