鹿希派呼麻後神隱50天　吳姍儒突發聲：想揍爆他

綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒，上月底風光辦完世紀婚禮，全家人都到場力挺，鮮少露臉的媽媽張葳葳盛裝出席驚豔全場，唯獨鬧出呼麻風波的弟弟鹿希派（吳睿軒），人到了卻不見身影，相當低調。不過姊弟情深，鹿希派近日釋出新歌，吳姍儒依舊力挺到底，還說「每一首都被我唸唸唸罵罵罵」，愛弟心切由此可見。

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▲吳姍儒（右）上個月婚禮受訪，吳宗憲（左）提到鹿希派還是開玩笑想罵兒子。（圖／記者葉政勳攝）

▲鹿希派（右後）是吳宗憲的獨子，吳宗憲（左）送他去美國伯克利學院深造。（圖／翻攝鹿希派IG）

鹿希派去年爆出呼麻風波，讓爸爸吳宗憲氣炸，結果姊姊吳姍儒緊急出面請經紀人幫忙交保10萬元，才讓弟弟平安回家，原本想要推出的新專輯《P》記者會，當場成了道歉大會，為音樂的付出全被忽略。他最近在IG釋出實體專輯的豐富內容，表示不想販售，要改為直播抽獎禮物，人在美國度假的吳姍儒，立刻留言：「弟讚喔，加油。姊愛你喔！專輯我要買，讓我買20張！」

曾自爆家中3姊妹很愛欺負弟弟，吳姍儒這回也轉發鹿希派的照片說，「我其實真的很愛我弟，總是鬧他逗他想揍爆他」，這次發專輯過程中，「每一首都被我唸唸唸罵罵罵，因為我懂得不夠多，只會用這種很笨的方式盯著他向前」。

▲吳姍儒發文力挺鹿希派新專輯。（圖／翻攝吳姍儒IG）