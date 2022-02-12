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鹿希派呼麻後神隱50天　吳姍儒突發聲：想揍爆他

▲吳宗憲（左起）、鹿希派、Sandy曾在演唱會上同框演出。（圖／資料照）
▲吳宗憲（左起）、鹿希派、Sandy曾在演唱會上同框演出。（圖／資料照）

記者江芷稜/綜合報導

2022-02-12 11:37:07

綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒，上月底風光辦完世紀婚禮，全家人都到場力挺，鮮少露臉的媽媽張葳葳盛裝出席驚豔全場，唯獨鬧出呼麻風波的弟弟鹿希派（吳睿軒），人到了卻不見身影，相當低調。不過姊弟情深，鹿希派近日釋出新歌，吳姍儒依舊力挺到底，還說「每一首都被我唸唸唸罵罵罵」，愛弟心切由此可見。

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▲吳姍儒（左）曝王先生（右）2大優點勝過吳宗憲。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳姍儒（右）上個月婚禮受訪，吳宗憲（左）提到鹿希派還是開玩笑想罵兒子。（圖／記者葉政勳攝）
▲鹿希派（右後）是吳宗憲的獨子，吳宗憲（左）送他去美國伯克利學院深造。（圖／翻攝鹿希派IG）
▲鹿希派（右後）是吳宗憲的獨子，吳宗憲（左）送他去美國伯克利學院深造。（圖／翻攝鹿希派IG）
鹿希派去年爆出呼麻風波，讓爸爸吳宗憲氣炸，結果姊姊吳姍儒緊急出面請經紀人幫忙交保10萬元，才讓弟弟平安回家，原本想要推出的新專輯《P》記者會，當場成了道歉大會，為音樂的付出全被忽略。他最近在IG釋出實體專輯的豐富內容，表示不想販售，要改為直播抽獎禮物，人在美國度假的吳姍儒，立刻留言：「弟讚喔，加油。姊愛你喔！專輯我要買，讓我買20張！」

曾自爆家中3姊妹很愛欺負弟弟，吳姍儒這回也轉發鹿希派的照片說，「我其實真的很愛我弟，總是鬧他逗他想揍爆他」，這次發專輯過程中，「每一首都被我唸唸唸罵罵罵，因為我懂得不夠多，只會用這種很笨的方式盯著他向前」。

▲吳姍儒發文力挺鹿希派新專輯。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒發文力挺鹿希派新專輯。（圖／翻攝吳姍儒IG）
因為放話要炸北市府和呼麻事件，讓鹿希派成為吳宗憲難以言說的痛，吳姍儒為弟弟緩頰，表示因為新聞事件讓大家認識鹿希派的機會被淹沒了，覺得很可惜，「這個年輕人傻呼呼的但是很暖和，聽看看他的音樂，裝酷底下有一個很可愛的孩子」，對弟弟的疼惜不言可喻。

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