鹿希派呼麻後神隱50天　吳姍儒突發聲：想揍爆他

綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒，上月底風光辦完世紀婚禮，全家人都到場力挺，鮮少露臉的媽媽張葳葳盛裝出席驚豔全場，唯獨鬧出呼麻風波的弟弟鹿希派（吳睿軒），人到了卻不見身影，相當低調。不過姊弟情深，鹿希派近日釋出新歌，吳姍儒依舊力挺到底，還說「每一首都被我唸唸唸罵罵罵」，愛弟心切由此可見。
記者江芷稜/綜合報導
2022-02-12 11:37:07
鹿希派去年爆出呼麻風波，讓爸爸吳宗憲氣炸，結果姊姊吳姍儒緊急出面請經紀人幫忙交保10萬元，才讓弟弟平安回家，原本想要推出的新專輯《P》記者會，當場成了道歉大會，為音樂的付出全被忽略。他最近在IG釋出實體專輯的豐富內容，表示不想販售，要改為直播抽獎禮物，人在美國度假的吳姍儒，立刻留言：「弟讚喔，加油。姊愛你喔！專輯我要買，讓我買20張！」
曾自爆家中3姊妹很愛欺負弟弟，吳姍儒這回也轉發鹿希派的照片說，「我其實真的很愛我弟，總是鬧他逗他想揍爆他」，這次發專輯過程中，「每一首都被我唸唸唸罵罵罵，因為我懂得不夠多，只會用這種很笨的方式盯著他向前」。
因為放話要炸北市府和呼麻事件，讓鹿希派成為吳宗憲難以言說的痛，吳姍儒為弟弟緩頰，表示因為新聞事件讓大家認識鹿希派的機會被淹沒了，覺得很可惜，「這個年輕人傻呼呼的但是很暖和，聽看看他的音樂，裝酷底下有一個很可愛的孩子」，對弟弟的疼惜不言可喻。