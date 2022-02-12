翻車魚四處躺難生存？「成年體型」嚇翻網：幾乎沒天敵
網路上謠傳著100種翻車魚被自己蠢死的說法，這都是真的嗎？就有日本網友重溫在水族館拍攝的照片時，發現館內翻車魚動不動就歪倒在地，疑惑牠們在自然界究竟如何生存，因而釣出許多內行網友，表示翻車魚其實並不像傳聞中那麼脆弱，成年的翻車魚更是幾乎沒有天敵！
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 11:47:53
該名日本網友近期正在回顧先前在水族館拍攝的內容，突然翻到一張所有翻車魚皆歪倒在水中的照片，模樣憨呆搞笑，讓他忍不住思考「翻車魚之類的真的能在自然界生存下去嗎？」
據瞭解，翻車魚又稱翻車魨、曼波魚，牠們相當不挑食，食物來源包含小型魚類、魚類幼體、魷魚和甲殼動物等等，而雌性翻車魚一次可產出3億枚卵，但是要從2毫米的小豆丁長到3公尺大，至少需花費20年的時間，因此幼仔存活率相當低。但一成年狀況即大轉變，翻車魚屬大型大洋性魚類，是世界上已知曉最重的兩種硬骨魚之一，體重通常能達到247到1000公斤之間，故翻車魚成年後幾乎很少遭到天敵捕食。
對於原PO的分享的圖片，眾人搞笑回覆「如果你攪拌牠，牠們可能會開始旋轉」、「呆的不可思議」、「好反轉，看起來很弱但超強」、「翻車魚是拿了逆襲漫畫的劇本嗎？」 （編輯：李惠婷）