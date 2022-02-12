張穎穎聲明被解讀「愛上汪小菲」　陸網友認定有貓膩

汪小菲（改名汪少菲）與大S離婚後，遭大陸媒體爆料疑似婚內出軌，對象是小10多歲女星張穎穎，起初汪小菲和媽媽張蘭都嚴正否認，直到狗仔公布汪小菲和張穎穎十指緊扣的照片，母子態度轉趨低調，沒再提到此事。至於張穎穎近日傳出發文點名汪小菲又刪文，她隨即轉發律師信駁斥，但完全沒有做出和男方切割的動作，不合理舉動讓網友更加認定兩人有鬼。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-12 11:51:44｜2022-02-12 12:23:46
微博10日瘋傳張穎穎PO文說「汪小菲跟我沒有任何關係」，下一句接著爆料「他和很多女孩都有關係」，後來又刪除貼文，消息一出掀起熱議，沒過多久，張穎穎本人發布律師函，指自己從未發布和汪小菲有關的貼文，該微博截圖為他人偽造，放話已經蒐集證據，將追究相關人員的法律責任。
然而，張穎穎在聲明中僅澄清遭人冒名發文，沒有發文後刪文，卻沒有趁機藉由公正第三方否認和汪小菲在交往，許多網友解讀「應該是默認兩人的關係了」、「承不承認都是那麼回事兒，最後能不能走到一起，那又是另外一回事兒」、「不知道這女孩喜歡他什麼」。
還有網友琢磨那則捏造張穎穎本人的貼文，「確實那種男人不會只有她一個女人」，不過也有不少人呼籲要「理性吃瓜」。（編輯：楊穎軒）