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張穎穎聲明被解讀「愛上汪小菲」　陸網友認定有貓膩

▲張穎穎（左圖）、汪小菲的關係讓外界看不透。（圖／張穎穎、汪小菲微博）
▲張穎穎（左圖）、汪小菲的關係讓外界看不透。（圖／張穎穎、汪小菲微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-12 11:51:44｜2022-02-12 12:23:46

汪小菲（改名汪少菲）與大S離婚後，遭大陸媒體爆料疑似婚內出軌，對象是小10多歲女星張穎穎，起初汪小菲和媽媽張蘭都嚴正否認，直到狗仔公布汪小菲和張穎穎十指緊扣的照片，母子態度轉趨低調，沒再提到此事。至於張穎穎近日傳出發文點名汪小菲又刪文，她隨即轉發律師信駁斥，但完全沒有做出和男方切割的動作，不合理舉動讓網友更加認定兩人有鬼。

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▲張穎穎熱愛戶外活動，自稱「衝浪女孩」，與汪小菲興趣相投。（圖／翻攝張穎穎小紅書）
▲張穎穎否認和汪小菲母子到海南島過年，卻大PO在當地拍的比基尼美照。（圖／張穎穎小紅書）
▲張穎穎穿著性感泳衣，不吝展現好身材。（圖／翻攝張穎穎小紅書）
▲張穎穎大展年輕本錢。（圖／張穎穎小紅書）
微博10日瘋傳張穎穎PO文說「汪小菲跟我沒有任何關係」，下一句接著爆料「他和很多女孩都有關係」，後來又刪除貼文，消息一出掀起熱議，沒過多久，張穎穎本人發布律師函，指自己從未發布和汪小菲有關的貼文，該微博截圖為他人偽造，放話已經蒐集證據，將追究相關人員的法律責任。

▲疑似張穎穎微博發文瘋傳。（圖／娛圈十三妹微博）
▲張穎穎澄清被人冒名發文，氣得喊告。（圖／娛圈十三妹微博）
然而，張穎穎在聲明中僅澄清遭人冒名發文，沒有發文後刪文，卻沒有趁機藉由公正第三方否認和汪小菲在交往，許多網友解讀「應該是默認兩人的關係了」、「承不承認都是那麼回事兒，最後能不能走到一起，那又是另外一回事兒」、「不知道這女孩喜歡他什麼」。

▲▼張穎穎否認發文提汪小菲，將提告造謠者。（圖／張穎穎微博）
▲張穎穎發律師信否認發文提汪小菲，但沒藉此撇清和對方的緋聞，令人不解。（圖／張穎穎微博）
還有網友琢磨那則捏造張穎穎本人的貼文，「確實那種男人不會只有她一個女人」，不過也有不少人呼籲要「理性吃瓜」。（編輯：楊穎軒）

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