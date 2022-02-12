美國高調示警烏克蘭緊張　分析：可能是透明戰術

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法歐拉表示，在地緣政治危機中，沒有什麼比情報更敏感，然而，從烏克蘭危機一開始時，拜登政府就對俄羅斯行動、戰術和計劃異常大聲疾呼，被稱為是「拜登的擴音器策略」。部分觀察家認為，美國政府在戰術的採取上其實很聰明，壓倒性的披露使華府能夠就真實存在的危險提出高度公開的案例，從而縮小美國和歐洲盟友之間，就對俄國實施制裁的決定差異，最終成為對入侵的成功威懾。
《華盛頓郵報》另1名專欄作家大衛伊格內修斯（David Ignatius）也分析，儘管拜登政府在國安戰略和執行上並非完美無缺，但就烏克蘭事件來說，美方在俄國稱為「信息空間」的地方發起了威懾運動，為了動員盟友，大量分享了有關俄羅斯行動的敏感情報，從而削弱俄羅斯操縱事態的能力，以及俄國一貫的出其不意和隱藏優勢。
大衛伊格內修斯認為，蒲亭可能希望利用他以為的、拜登在政治上弱點，從而讓西方在烏克蘭問題上速速讓步，但拜登執政遭遇的困難，似乎反而使他更頑強，阿富汗撤軍爭議和民調下滑，讓拜登無法被視為蒲亭期望的妥協者，反而選擇堅持強硬政策，並把被前任川普總統（Donald Trump）蔑視的北大西洋公約組織（簡稱北約，NATO）作為政策基石。
分析續指，「徹底透明」或許是應對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）黑暗策略的最佳方式，因為俄羅斯擅長的混合戰，是基於混亂虛假信息的散播，透過採取激進的透明策略，美國正使俄羅斯散布虛假信息的任務複雜化，俄方也試圖忽視並駁回這些指控。在保持北約盟國團結的事上，「徹底透明」也讓華府的工作變得相對容易，如果蒲亭原先希望進行的是隱密、迅速的攻擊，現在全世界的目光則通通都被集中到他身上了。
然而，專家也警告，這種戰術也存在一定風險。如果俄國原意只是虛張聲勢，那麼持續性的呼籲和示警，可能會觸發蒲亭本來沒有打算要進行的動作，讓他更難在毫無羞辱感的情況下退縮。此外，若俄羅斯調動軍隊只是個吸引西方注意力的詭計，凍結烏克蘭加入北約的希望，考驗美國和歐洲的意願，並就俄國安全問題進行對話，也可能讓西方落入精心佈置的圈套。
《紐約時報》分析也指出，假設最後俄羅斯沒有真的發動入侵，後續歐美就烏克蘭問題的協商，也可能曠日廢時，讓西方陣營被拖入長期外交泥潭，將消耗其在重要全球事務的時間和精力。