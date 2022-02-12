傳解除鎖國讓外國人入境　日相：朝放寬進行檢討

我是廣告 請繼續往下閱讀
岸田上午前往東京羽田機場，視察下週起將正式展開的疫苗職場接種及邊境管制措施現狀；預料日本政府最快可能在下週宣布具體的邊境管制放寬政策。
日本政府目前除了公費留學生等人外，原則上暫停外籍人士新申請入境，不過，日本政府相關人士透露，這項邊境管制措施本月底到期後將不會再延長，正朝大幅放寬包括外籍人士因商務目的入境為方向進行檢討。
一旦日本政府決定大幅放寬外籍人士入境，雖然目前方案是每天最多開放5000人入境，但視未來疫情發展，也將檢討進一步擴大上限人數。
共同社報導，在全球疫情持續大流行的情況下，各國放寬入境限制已成潮流；這樣的思維主要是基於Omicron變異株蔓延，讓邊境管制變得較無意義，應優先考量恢復人際往來，活化經濟活動與觀光。
報導指出，目前不同意外籍人士入境形成「鎖國」狀態的日本，在全球來看屬「少數派」。
日本政府從2021年11月底原則上禁止全球外籍人士新申請入境，日本經濟團體聯合會會長十倉雅和說，憂慮此舉是否會讓外籍商務人士及留學生討厭日本，也讓外界出現要求解封的聲音。
世界衛生組織（WHO）也在今年1月19日提出建議，「（對防疫對策）沒有加分」，應取消或放寬相關入境限制。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110212