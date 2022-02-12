李靚蕾「2動作」扣分　律師點破關鍵：法院不看小作文

王力宏與李靚蕾打官司，爭取孩子的監護權，李靚蕾昨提5點聲明，指控前夫凍結其帳戶、切斷財源，讓許多女性為其抱屈，不過林智群律師逆風表態，認為蕾神做了兩件事被「扣分」，「網路公審固然很爽，但在法庭上，這些動作都是扣分，法庭只看證據，不看小作文的」。

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▲李靚蕾透過律師發出聲明，指控王力宏不給贍養費。（圖／翻攝微博）

▲王力宏透過律師發聲明，狠批李靚蕾的5點指控都是不實指控。（圖 / 宏聲音樂提供）

林智群說，離婚官司結束後，爭取監護權是第二回合，不管王力宏在婚姻表現如何，監護權官司只以小孩最大利益為考量，夫妻能以友善父母合作，是法院審理時會觀察之處，他認為李靚蕾「在網路上公審對方」、「不讓男方探視小孩」，這兩點就是扣分項，不然紐約法院不會在短短2小時內，依照王先生的請求變動探視方案的暫時裁決。

而李靚蕾透過律師發表聲明，指王力宏方所稱拿出的11份資料，內容多是與事實不符的單方說詞，並無證據為佐，林智群也 質疑若「如果那些資料都是垃圾，為什麼法院看了之後就直接下裁定了呢？你自己寫小作文，就是證據確鑿？別人提出的資料，就是垃圾？不是證據？」

▲藝人王力宏遭前妻指控帶3男硬闖吾疆、言語恐嚇，隨即引發外界關注。（圖／李靚蕾IG）

關於王力宏帶3個男人探視小孩之事，外界都認為是扣分項，林智群也說，其實李靚蕾家裡也有保姆、司機、傭人等，至少有3、4個大人，其實不用擔心孩子被搶，反而是外界腦補一堆。他認為法庭上都是看證據，李靚蕾的文章在打官司時，很難發揮作用。有網友認同他的說法，直呼「看到律師說明，真的長知識了」、「專業又公正客觀的分析

」，也有人持反對意見，認為「若不是搶小孩，為什麼要帶3個人去