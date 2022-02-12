陳以信批開放核災區食品 黃偉哲：他參選壓力比較大一點
表態參選台南市長的立法委員陳以信痛批政府罔顧2018年公投779萬國人反核食民意，逕自開放日本福島五縣市食品進口，台南市長黃偉哲卻沒護市民食安公開反對，對此黃偉哲表示，陳委員可能是因為謝龍介議員宣佈參選，所以他壓力比較大一點，急著要來做一個政治表態的動作，我們尊重他，但是也勸他，希望說他不必太急，不用太緊張。
記者鄭婷襄／台南報導
2022-02-12 12:42:18
黃偉哲說，有一首歌叫＜牛仔很忙＞，國民黨最近很忙，先有謝龍介議員宣布參選，後有陳以信立委又提到了當年模式的問題，不知道國民黨是反對福食，還是反對核食，如果反對福食的話，天壇的東西叫福食，他是反對天壇的東西嗎？如果他反對核食的話，那跟我們是一樣的，因為我們現在也是加強檢驗標準，如果他是反對福食的話，為何反對他自己的故鄉台南天壇的食物呢，「其實不必要因人設事，也不要因地設事，我們還是要就事論事」。
黃偉哲認為，陳委員可能是因為謝龍介議員宣佈參選，所以他壓力比較大一點，所以很急著要來做一個政治表態的動作，謝龍介議員也是參選過好多屆的老練的議員，所以說面對陳以信委員他們的黨內競爭，希望不要內部競爭外部化，還是要把自己的工作做好比較重要。
國民黨陳以信跟謝龍介爭相表態選市長，黃偉哲坦言威脅都很大，「兩個都蠻強的啊」，但是看起來陳以信委員比較緊張一點，還是要清楚地把自己對於科學檢驗的所謂輻射食品要講清楚，到底是反對福食還是反對核食，我們反對的是輻射食物，不管是來自福島還是來自他其他國家的食品，如果含有輻射疑慮都會禁止，沒什麼不同，但如果他是反對福島食物的話，那他也要講清楚。