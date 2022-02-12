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盧秀燕視察進口食品產地標示　添購核食檢驗儀器

▲市長盧秀燕宣布動用二備金添購核食檢驗儀器量(圖／柳榮俊攝2022.2.12)
▲市長盧秀燕宣布動用二備金添購核食檢驗儀器量(圖／柳榮俊攝2022.2.12)

記者柳榮俊/台中報導

2022-02-12 13:22:58

中央開放日本福島五縣食品進口，台中市政府祭出嚴守台中食安四大作為，市長盧秀燕今(12)日率隊前往建國公有零售市場視察攤商是否落實進口水產、水果、牛肉及菇類等食品產地標示；她強調，市府已加強稽查全市賣場、超市、量販場所及傳統市場，輔導張貼國外進口水產品、蔬果及乳製品產地標示，嚴守食安、加強稽查，確保市民健康。

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盧秀燕表示，開放日本福島五縣食品進口，台中市政府為把關、保障市民食安，已祭出加強查驗日本進口食品、動用二備金添購檢驗儀器量能6倍增、有疑慮食品不得入校園、加強查察產地標示等四大作為；今日為周末假日，也是採買高峰，市府加強稽查量能，以進口水產、水果、牛肉及菇類等食品列為重點查核對象，輔導攤商落實產地標示。


對於，市府動用二備金添購檢驗儀器，是否擔心檢驗量能不足？盧秀燕說，台中原來的機器屬於快篩型，不符合中央標準規定的純鍺偵測儀。台中是全國第二大城市，流通商品眾多，勢必一定要有符合中央標準的偵測儀器，才能做好把關工作，其餘中部縣市也同樣沒有符合中央規定的偵測儀器，因此必須緊急採購，達到篩檢量能。


經發局指出，日本於民國100年發生強震，導致福島縣核能廠放射性物質外釋，我國自100325日起，暫停福島、群馬、櫪木、茨城及千葉等五縣所有食品輸入報驗，因應今年28日行政院宣布有條件開放日本福島五縣市食品，盧市長立即指示加強查察傳統市場、超市、量販場所等攤商店家，針對有販售國外進口水產品、蔬果及乳製品等食品者，應有明確產地標示，也呼籲市民選購食品應看清產地標示，才能吃得安心。

▲中市府加強稽查進口水產、水果、牛肉及菇類等食品列為重點查核對象，輔導攤商落實產地標示(圖／柳榮俊攝2022.2.12)
▲中市府加強稽查進口水產、水果、牛肉及菇類等食品列為重點查核對象，輔導攤商落實產地標示(圖／柳榮俊攝2022.2.12)

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