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高雄砂石場群聚延燒！竹南家族累計5確診　相關足跡曝

▲竹南家族累計5確診！相關足跡曝 。（圖／翻攝畫面）
▲竹南家族累計5確診！相關足跡曝 。（圖／翻攝畫面）

中央社

2022-02-12 13:24:29

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）高雄砂石場群聚昨天增加多人染疫，其中確診的一對母子過年曾回苗栗竹南探親，並與家族聚餐，苗栗縣政府匡列相關人員，目前已有2名姊妹、1名媳婦和2名孫女共5人確診。

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苗栗縣政府衛生局發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19622為居住在竹南鎮的62歲女性，與高雄砂石場群聚案中的案19580、案19584有接觸史。苗縣府衛生局調查，案19584與19580為母子，2人曾於2月2日下午到苗栗竹南探親，2月3日至餐廳參加家族聚會用餐。

苗縣府衛生局指出，案19622於2月8日有感冒症狀，2月10日又得知她的二姊（案19580）確診，昨天下午自行到醫院快篩PCR後陽性確診，防疫團隊昨天晚間6時許接獲醫院通報後，立即啟動相關疫調、匡列、採檢及清消等工作。

衛生局說，防疫團隊針對同住家人及非同住的大姊、弟弟，共匡列接觸者29人居家隔離並完成PCR採檢，其中同住的媳婦、2名孫女及非同住的大姊共4人為陽性確診，目前已收治醫院。案號待公布。

苗縣衛生局表示，經疫調推估可傳染期為2月4日至11日，有社區感染風險，針對確診者涉足的公共場所將於今天完成清消工作，診所、餐飲業者皆配合疫調、採檢、清消與暫停營業。

苗縣衛生局呼籲，若有收到實聯制簡訊或有與確診者足跡重疊者，可於今天中午12時至晚上8時到竹南鎮慈祐醫院戶外社區篩檢站快篩檢驗。（編輯：李錫璋）

▲竹南家族累計5確診！相關足跡曝 。（圖／翻攝畫面）
▲竹南家族累計5確診！相關足跡曝 。（圖／翻攝畫面）
▲竹南家族累計5確診！相關足跡曝 。（圖／翻攝畫面）
▲竹南家族累計5確診！相關足跡曝 。（圖／翻攝畫面）
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