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NBA／Durant反對交易但無效　ESPN：Harden已做出了決定

▲Kevin Durant, James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant, James Harden。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-12 13:35:08｜2022-02-12 14:16:02

布魯克林籃網在交易截止日前一刻送走當家後衛James Harden，震驚全聯盟。而關於這一筆交易的內幕，也吸引了許多人的關注。今(12)日《ESPN》兩名知名記者Adrian Wojnarowski和Ramona Shelburne聯合報導了其中的細節，其中指出Kevin Durant曾反對交易Harden，但最終他無法影響交易的進行。

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報導中指出，最初Harden要求老闆蔡崇信以及GM Sean Marks不要聽信交易傳聞，並強調「你們會從我這得到說法」。但最終隨著越來越多的內幕消息出來，以及球隊每況愈下的戰績，Harden最終表示自己希望被交易到費城。

這交易截止日即將到期前的幾個小時，雙方再度進行最後一次的討論，當Marks準備去取得蔡崇信批准時，76人總管Daryl Morey大吼道：「不要掛上那該死的電話。」前者開玩笑的回他：「你是說這該死的炸彈吧？」

而讓外界好奇的是，作為這支球隊無可爭議的「一哥」，Durant對於這筆交易的態度為何？《ESPN》在報導中指出，Durant最初強烈反對此交易，但隨著他因左膝內側副韌帶(MCL)扭傷而缺陣，籃網和Harden之間失去中介者，加速了這位明星後衛的離開。

雖然Durant在這支籃網中有著舉足輕重的影響力，並且擁有實際的話語權——球隊基本上是他建造的——但最終他的意見也無法影響交易的完成，因為Harden自己已經做出了決定。

這個可能影響未來籃壇格局的交易，發生的相當迅速，此前雖然有傳聞，但Marks和籃網一直對76人提出的交易框架不滿，因此沒有實際進展。直到今年一月才開始進行有意義的對話，最終在二月中產生了結果。

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