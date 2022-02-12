許瑋甯婚後首亮相！挑戰禁忌師生戀　邱澤放飛老婆不盯場

37歲女星許瑋甯去年12月閃婚邱澤，震撼整個演藝圈，她今（12）日出席愛奇藝新戲《第九節課》記者會，婚後首度露面，似乎又瘦了許多，這回搭檔小12歲的陳昊森，挑戰禁忌的師生戀，婚後尺度不減，對於劇裡是否有親密激情戲，她仍守口如瓶，只透露老公邱澤知道她接到好劇本，很為她開心，彼此不會介意對方有吻戲、床戲，邱澤未到現場探班「盯場」。





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去年底閃婚，證人藍心湄喊話要他們「生到不能生，越多越好」，不過許瑋甯今日亮相仍是紙片人身材，沒有絲毫懷孕福態，她甜蜜透露農曆過年時，和邱澤跟兩家人都吃了年夜飯，婚姻生活很幸福、快樂，但現階段以工作為主，對於生子計畫順其自然，不會刻意強求，情人節也在工作中度過。





▲許瑋甯說老公邱澤不會介意拍戲尺度。（圖／記者江芷稜攝）

曾受訪說婚禮想要簡約、自然風，但受限於疫情、工作，許瑋甯表示，婚禮細節都還在討論，最近因爺爺病情關係，她在IG發表的圖片都較顯悲傷，讓粉絲相當擔心。被問到舊愛阮經天公布新戀情，許瑋甯沒有避答，大方以四個字「祝福祝福」恭喜對方找到真愛。





許瑋甯還笑說，這次在劇裡是超火辣的國文老師，劇組安排她穿襯衫、開高衩窄裙，這次雖沒有上山下海，但角色內心戲曲折豐富，今日在林口取景還遭遇淒風慘雨，拍完後非常狼狽，從愛奇藝釋出的片場花絮，陳昊森跟薛仕凌為女主角爭風吃醋，被許瑋甯狠甩一巴掌。





根據愛奇藝國際站台灣觀眾追劇習慣調查發現，有4成的熱戀情侶平均每週有三天在追劇煲愛，最喜歡一起收看的類型為浪漫愛情類（60%），其次則是懸疑驚悚類（50%），都是適合共同收看的類型。不過，僅有65%受訪者願意為情人改變收視習慣，算是追劇自我意識最高的一群。《第九節課》結合愛情與懸疑話題，期待製造觀眾討論話題。



