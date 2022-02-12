砂石場群聚相關＋7 分別苗栗＋5、台南＋2！累計達27例
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布新增11例本土確診個案，其中7例是高雄砂石場職場群聚相關染疫者，分別為苗栗竹南5例和台南2例，目前砂石場群聚總共相關已達27例，成為近期社區疫情的新焦點。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 14:26:53
案19622為居住在竹南鎮的62歲女性，與高雄砂石場群聚案中的案19580、案19584有接觸史。案19584與19580為母子，2人曾於2月2日下午到苗栗竹南探親，2月3日至餐廳參加家族聚會用餐。案19622於2月8日有感冒症狀，2月10日又得知她的二姊（案19580）確診，昨天下午自行到醫院快篩PCR後陽性確診。而與案19622其中同住的媳婦、2名孫女及非同住的大姊共4人為陽性確診，目前已收治醫院。
而台南新增的兩例則都是在高雄沙石場上班的員工，不過人居住在台南。（編輯：倪浩軒）
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