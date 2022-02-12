內幕／新系內戰屏東！賴清德挺鍾佳濱 與潘孟安關係微妙
屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，表態參選的新系黨籍立委鍾佳濱，秀出新系副總統賴清德署名的推薦信，再度觸動各陣營的敏感神經。據了解，賴清德也「沒有不挺」同為新系立委、鍾佳濱的對手周春米，惟顧及與鍾佳濱的交情因而有了推薦信，然而新系決議在屏東之戰保持中立，也讓賴的做法略顯突兀，更與明挺周春米，也同樣是新系的屏東縣長潘孟安之關係有些微妙。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-12 14:42:03
鍾佳濱日前秀出賴清德推薦信，呼籲屏東縣民給予機會讓其擔任縣長，引發各界關注。有部分人士表示，新潮流辦公室已做出決議，要派系成員保持中立，畢竟周春米與鍾佳濱同屬新系；然而新系的賴清德卻推薦鍾佳濱，或因初選極可能採取和藍營對比的民調，所以3人差距不會太大，賴清德對鍾佳濱的加分恐因此有限，但仍兼顧與鍾的交情。
然而，部分人士也認為，由於賴清德是選對會成員，賴挺鍾佳濱恐有裁判兼球員之嫌，選對會後續運作的困難度又更高了。
黨內人士分析，賴是選對會成員，照理不會在高強度的競爭中選邊站，所以鍾除了署名推薦的信件外，還能不能獲得賴清德其他方式力挺，會受到高度關注，若有也才較能撇開外界認為的人情因素，而有實質相挺的意義。
綠營人士則表示，賴清德2019年參與黨內總統初選，鍾佳濱就被視為「挺賴八家將」之一，賴清德是選對會成員，照理不能也不會選邊站，就算要償還個人人情，應該要格外小心才是。
派系人士分析，除了推薦信外，鍾佳濱也掛上許多與賴清德合照的看板，但這是否足以證明賴如同潘孟安支持周春米那般「唯一支持」，仍是有所存疑的，畢竟賴清德並未現身力挺，且其他候選人也有掛上有賴清德在內的看板，賴的態度值得持續觀察。