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民進黨屏東初選3強競爭激烈　地方盼3月底定人選

▲民進黨立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄皆有意爭取民進黨提名參選屏東縣長。（圖／翻攝自臉書）
▲民進黨立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄皆有意爭取民進黨提名參選屏東縣長。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-12 14:45:34

屏東縣長潘孟安任期屆滿，民進黨內有意接棒的3名立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄近來競爭檯面化，然而越趨激烈的競爭讓地方人士相當憂心初選過後的整合。隨著選對會11日決議盡速辦理初選作業後，地方人士也樂見此事，期盼能循往例在3月底將初選辦完，讓屏東綠營定於一尊繼續衝刺。

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屏東地方人士指出，2014年九合一選舉屏東縣的初選早於選前一年就完成，由潘孟安披掛上陣；而2018年九合一選舉潘孟安競選連任，其餘有辦理初選的縣市，也都在該年度3月初全數辦理完成。但今年的初選流程目前都只是徵詢意見階段，基層出現許多焦慮的情緒。

該人士表示，母雞始終未塵埃落定，後續包括母雞的選戰策略，以及如何發揮母雞帶小雞集體作戰，都讓人無所適從，沒有一場選舉是穩贏的，2018年民進黨在高雄就是最好的例子，如果國民黨真派出形象不錯的智庫執行長柯志恩出戰，那更應該要戒慎恐懼。

據指出，三陣營都評估初選時程落在三月底、四月初可行。地方人士認為，現在3位參選人都稱自己民調第一，既然都有信心，那黨中央更應該從善如流，盡快解決初選，終結屏東的紛擾。

黨政人士則表示，選對會首次會議於昨日召開後，會盡快徵詢三方陣營的意見，必要時黨內高層也會親自溝通，絕對不能讓其他政黨見縫插針。

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