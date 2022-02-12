高雄今+0　案19584陳述足跡不老實將開罰

高雄市今（12）天沒有新增本土確診案例，高雄市長陳其邁表示，跨縣市五姊妹確診的基因定序，與高雄港感染相關，目前感染源仍未明，將持續釐清有可能的接觸者；至於昨日的確診者案19584，為昨日公布的確診個案，是砂石場中的司機，因未誠實供述過年期間的足跡，高雄市政府將依傳染病防治法開罰。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-12 15:22:05
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄今日無新增確診病例，但昨日公布的個案19584，他是昨日過年親友聚餐衍伸出的砂石場傳播中的砂石車司機，在疫調人員清查足跡史時，他自述過年都是在家裡，但是疫調釐清下發現，他在過年期間有到過外縣市，有不實陳述、隱匿足跡情形。
陳其邁說，案19584在疫調中不實陳述，人有到外縣市卻不說，反覆問了好幾次，故意隱匿相關足跡，違反傳染病防治法，高雄市政府將依法開罰；陳其邁強調如果不說清楚或故意不說，會影響整個疫情，請大家務必要遵守防疫規範，才能釐清感染源，將風險控制在一定範圍內。
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