批核食立場昨是今非　陳以信、黃偉哲舌戰

表態參選台南市長的國民黨立委陳以信痛批政府逕自開放日本福島五縣市食品進口，台南市長黃偉哲卻「換了位置換了腦袋」，沒護市民食安公開反對，黃偉哲表示，陳以信可能是因為謝龍介宣佈參選，所以他壓力比較大一點；陳以信則回應，國民黨市長提名的家務事不勞黃偉哲操心。
記者余祥／台北報導
2022-02-12 16:00:49
針對今（12）日上午台南市政府針對進口日本核災地區食品議題回應，表示台南市政府將配合行政院建立三級把關機制，陳以信抨擊黃偉哲市長是「換了位置換腦袋」，為何當了市長就忘記當年當立委時說過的話？為何把聽從上意放在聽從民意之前？
陳以信指出，當年黃偉哲當立法委員曾公開強調「日本核災區食品是否開放，都不應該跟國人健康、外交、政治等各項議題有對價關係！」（台灣時報 2016/11/16）當時話說得很好，但現在為何行政院說開放有助台灣加入CPTPP時，黃偉哲卻選擇沈默？為何坐視行政院拿人民食安當對價，來交換根本還在空中的CPTPP？
對此，黃偉哲則表示，陳委員可能是因為台南市意願謝龍介宣佈參選，所以他壓力比較大一點，急著要來做一個政治表態的動作，尊重他，但是也勸他，希望說他不必太急，不用太緊張。
陳以信再回應表示，國民黨市長提名的家務事不勞黃偉哲市長操心，倒是黃偉哲不要因為來自行政院上意壓力太大，就忘了過去黃立委曾呼籲尊重地方自主尊重人民重視食安的民意呼求。