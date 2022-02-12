台南最新確診足跡曝！騎車移動範圍廣 本土＋3匡列180人
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布新增11例本土確診個案，其中台南市新增3個案，分別為案19599、19600及19601，案19599和案19600為父子，案19600為在高雄砂石場工作的員工。而案19601則是曾在苗栗仙草冰用餐，與跨縣市家族群聚案足跡有相關，但感染源仍待釐清。台南市長黃偉哲也公布了最新確診者足跡。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 16:20:06
黃偉哲表示，案19599計匡列26人、案19600計匡列23人，案19601計匡列131人，相關足跡皆已完成清消。為緩解集中檢疫市民的不安與焦慮，提供1925安心專線24小時服務，以確保每個人的身心靈健康。最新確診足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。