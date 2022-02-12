高雄今+0　砂石場司機隱匿足跡　陳其邁：請市民配合疫調

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中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增11例本土個案，其中砂石場群聚占7例，截至目前這起群聚案已累計27人。而值得注意的是，昨天公布確診的案19584砂石場員工，除了傳染給同住家人外，過年期間也曾至苗栗聚餐，因此傳染給其他親屬，同住家人與非同住家人加起來共有9人染疫。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，疫調過程中，發現案19584陳述不實，隱匿相關足跡，將依法開罰。
潘炤穎指出，案19584是砂石場的司機，疫調時他自述，因孩子年幼，春節期間都待在家，但經查釐清，發現他春節曾到其他地方，並非陳述所說的情況，涉及陳述不實、隱匿足跡，將依違反傳染病防治法開罰。
隨後，高市府今天下午公布新的確診者足跡，案19580等人新增足跡，包含大社便利商店、主幼商場、仁武汽車保養廠等地。此外，市府特別針對砂石場群聚中的案19584（砂石車司機）有涉及疫調不實，隱匿足跡，市府將會依法開罰。
衛生局簡任技正潘炤穎說，砂石車司機自述，因小孩還小，他春節都待在家裡，但是在詳細疫調釐清下發現，這名司機足跡有去其他地，不實陳述涉及隱匿足跡。
至於，高雄、新北、屏東跨縣市5姊妹家族，因過年期間共同出遊、聚餐，導致住在新北的大姊、屏東的三姊和住高雄的四姊、五妹等共8位家人確診，而昨天確診的五妹案19521居住岡山，並在日月光高雄楠梓廠區任職，高雄市衛生局表示，案19521除同住家人之外，參加活動、足跡等共匡列63人，截至目前採檢全部都是陰性，在職場接觸者、社區接觸者都已經匡列到第2圈。整棟大樓也進行環境清消，市府緊急在岡山設置3處社區篩檢站，避免疫情擴散。
由於這起感染源目前仍未明，高雄市昨晚至今天臨時在岡山和平公園廣場、河堤公園和巨輪路與通校路口設置社區篩檢站。陳其邁表示，昨天持續在岡山區進行社區採檢，已篩檢1279人，未發現確診個案。今天大樹區累計1555人採檢，也沒發現確診個案。
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