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高雄今+0　砂石場司機隱匿足跡　陳其邁：請市民配合疫調

▲高雄市長陳其邁呼籲，Omicorn的潛伏期約三天，過年期間就有三波的傳染，疫調會上非常困難，呼籲市民朋友配合疫調。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁呼籲，Omicorn的潛伏期約三天，過年期間就有三波的傳染，疫調會上非常困難，呼籲市民朋友配合疫調。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-12 16:44:13

高雄今(12)日無新增個案，不過，卻有有一名砂石車司機涉及隱匿不實，謊稱春節都在家帶小孩，人卻跑到外縣市活動，造成防疫漏洞，高市府將依法開罰。市長陳其邁市長呼籲，Omicorn的潛伏期約三天，計算下來，過年期間就有三波的傳染，疫調會上非常困難，呼籲市民朋友配合疫調。

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▲高市新增確診個案圖。(圖／高市府提供)
▲高市新增確診個案圖。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，高雄今天無新增個案將持續監控、之前不管是高雄的家族群聚感染，或者是衍生的幾位職場感染，其實都可以溯源到一位在防疫旅館從中國回來的個案，當然這也是屬於他們家族群聚感染之一的，目前社區在一定控制範圍內，請大家放心。

▲案19854等確診個案新增高雄市公共場所活動史。（圖／市府提供）
▲案19854等確診個案新增高雄市公共場所活動史。（圖／市府提供）

▲案19854等確診個案新增高雄市公共場所活動史。（圖／市府提供）
▲案19854等確診個案新增高雄市公共場所活動史。（圖／市府提供）
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增11例本土個案，其中砂石場群聚占7例，截至目前這起群聚案已累計27人。而值得注意的是，昨天公布確診的案19584砂石場員工，除了傳染給同住家人外，過年期間也曾至苗栗聚餐，因此傳染給其他親屬，同住家人與非同住家人加起來共有9人染疫。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，疫調過程中，發現案19584陳述不實，隱匿相關足跡，將依法開罰。

潘炤穎指出，案19584是砂石場的司機，疫調時他自述，因孩子年幼，春節期間都待在家，但經查釐清，發現他春節曾到其他地方，並非陳述所說的情況，涉及陳述不實、隱匿足跡，將依違反傳染病防治法開罰。

隨後，高市府今天下午公布新的確診者足跡，案19580等人新增足跡，包含大社便利商店、主幼商場、仁武汽車保養廠等地。此外，市府特別針對砂石場群聚中的案19584（砂石車司機）有涉及疫調不實，隱匿足跡，市府將會依法開罰。

衛生局簡任技正潘炤穎說，砂石車司機自述，因小孩還小，他春節都待在家裡，但是在詳細疫調釐清下發現，這名司機足跡有去其他地，不實陳述涉及隱匿足跡。

至於，高雄、新北、屏東跨縣市5姊妹家族，因過年期間共同出遊、聚餐，導致住在新北的大姊、屏東的三姊和住高雄的四姊、五妹等共8位家人確診，而昨天確診的五妹案19521居住岡山，並在日月光高雄楠梓廠區任職，高雄市衛生局表示，案19521除同住家人之外，參加活動、足跡等共匡列63人，截至目前採檢全部都是陰性，在職場接觸者、社區接觸者都已經匡列到第2圈。整棟大樓也進行環境清消，市府緊急在岡山設置3處社區篩檢站，避免疫情擴散。

由於這起感染源目前仍未明，高雄市昨晚至今天臨時在岡山和平公園廣場、河堤公園和巨輪路與通校路口設置社區篩檢站。陳其邁表示，昨天持續在岡山區進行社區採檢，已篩檢1279人，未發現確診個案。今天大樹區累計1555人採檢，也沒發現確診個案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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