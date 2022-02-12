昨錄影替鍾佳濱打氣　林靜儀今南下屏東合體周春米

民進黨立委鍾佳濱11日召開記者會，宣布投入屏東縣長民進黨內初選，會中同黨立委林靜儀錄影給鍾打氣；而林今（12）日則南下屏東合體另一位縣長初選參選人周春米，林周2人一同逛勝利星村，林靜儀表示，不同於只能透過影片出現在屏東，因為周春米是她的好同事、好姊妹，這樣的好交情，讓她自己生日的這天即刻動身來屏東，替正在初選競爭的周春米加油。
記者黃宣尹／綜合報導
2022-02-12 16:43:42
林靜儀今日突然現身屏東市勝利星村，而善盡地主之誼，兼任慶生大使的正是周春米。周春米說，其實林靜儀是今日要南下前才聯絡她，真的也是驚喜，而更驚喜的是今天是林靜儀的生日，那她第一時間想到的就是屏東市的勝利星村，她非常高興能夠以地主的身分招待林。
周春米也說，為了給她驚喜，在換上「好運水水」的和服時，店員送上蛋糕、獻唱生日快樂歌，給林靜儀滿滿的祝福，體會全台最大日式宿舍群的創意、活力。
恰逢屏東燈節在勝利星村，也設有「對老家的想像」的主題燈區，包括傳統流水席、大同電鍋，甚至還有史努比小窩的限定佈景。被主題燈飾環繞同時，周春米也向林靜儀分享，2016年時她如何向觀光局爭取申辦第一屆綵燈節，替後續屏東燈會暖身，成就屏縣府2019年「我屏東，我驕傲」。
周春米和林靜儀更來到推廣原鄉獨一無二的原百貨，周春米向林靜儀透露，其實原百貨，也是民進黨立委伍麗華在擔任屏東縣原民處長時，請周協助爭取的，以「部落前店」、「前店後廠」的概念，讓大家直接接觸原民的生活與物品。
周春米也強調，有好姊妹林靜儀的支持和陪伴，她會更有力氣和信心，面對激烈的初選競爭。