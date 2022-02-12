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家中百萬藝品失竊　警一查嫌犯竟是熟人

▲覬覦友人家中收藏的木製藝品，竊賊偷走聚寶盆、黑檀木神桌價值破百萬的藝品。（圖／桃園分局提供）
▲覬覦友人家中收藏的木製藝品，竊賊偷走聚寶盆、黑檀木神桌價值破百萬的藝品。（圖／桃園分局提供）

記者李春台/桃園報導

2022-02-12 17:30:08

桃園市一名49歲李姓男子，因為熟知好友家中收藏了大批高價木製品，竟與同夥夜半潛進好友家中搬走聚寶盆及黑檀木神桌，價值超過百萬，歹徒為了滅證，還將室內監視器主機拆下帶走。桃園分局埔子派出所（8）日接獲被害人報案，警方昨（11）日晚持搜索票查緝李男租屋處，查扣竊得的木製工藝品及毒品，全案將依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

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▲歹徒為了滅證，還將室內監視器主機拆下帶走。（圖／桃園分局提供）
▲歹徒為了滅證，還將室內監視器主機拆下帶走。（圖／桃園分局提供）
桃園分局指出，民眾報案後分局就組成專案小組進行偵查，經循線追查掌握李姓嫌犯身分，令被害人感到震驚的是，李男與他竟是熟識的朋友。隨後專案小組鎖定李男及其同夥藏身於租屋處，於昨日傍晚18時，持搜索票進行查緝，於屋內查扣失竊之木製工藝品、黑檀木神桌等贓物30餘件，另現場查獲毒品海洛因及安非他命，員警立即將李男及涉案43歲陳姓男子與另兩名友人帶返所內釐清案情，全案依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

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