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PLG／第2主場！百名勇迷齊聚直播派對和Fubon angels同樂

▲富邦勇士第二場賽事直播派對的現場熱鬧非凡。（圖／富邦勇士提供）
▲富邦勇士第二場賽事直播派對的現場熱鬧非凡。（圖／富邦勇士提供）

記者鍾東穎/台北報導

2022-02-12 17:48:11

P. LEAGUE+臺北富邦勇士今(12)日赴臺中作客出戰台新夢想家，球團特意規劃「賽事直播派對」打造第二主場，吸引近百名球迷擠爆TGI Friday美式餐廳一同用大螢幕應援，Fubon angels 東東、檸檬、富邦應援雙帥也現身同樂。

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直播派對全方位響應球場氣氛，每桌發放加油板，於節間與中場休息規劃神預測PK、喝啤酒大賽、啦啦隊表現、抽獎等活動。活動採預先訂位至，從今年1月至4月連辦4場，首場反應熱烈，報名7日額滿。

今天在TGI FRIDAYS信義店舉行第2場活動，現場熱鬧非凡，特別彙整四大亮點：1. 大螢幕直播球賽，搭配全場環繞音響播放球賽聲音，球迷看得目不轉睛 2. 邀請Fubon Angels東東、檸檬開場加中場表演，球迷近距離欣賞動感舞姿　3.豐富富邦勇士週邊獎品大放送，從限定球衣、頸枕、水晶球等應有盡有，球迷滿載而歸　4. 與球迷大玩互動活動，包含超級比一比、翻菜單高手開胃菜免費吃、聯手臺虎精釀啤酒的牛飲對決大賽。短短幾小時應援活動不間斷，讓有參加的球迷們直呼過癮，high翻信義餐廳。

▲Fubon Angels、富邦應援雙帥現身餐廳，與球迷零距離互動。（圖／富邦勇士提供）
▲Fubon Angels、富邦應援雙帥現身餐廳，與球迷零距離互動。（圖／富邦勇士提供）
富邦勇士球隊副理黃姿毓表示，在上月勇士主場賽事結束後，餐廳預訂馬上爆滿，今天有近百名球迷同歡，之後2場活動將在3月20日於Texas Roadhouse民生店，4月則再回到TGI FRIDAYS信義店進行。

此外展餐飲集團旗下兩大品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse首度跨界職籃領域，攜手臺北富邦勇士籃球隊合作本季賽事活動，於和平籃球主場推出球迷專屬VIP卡，凡當日獲選最具創意的應援板，即可獲得開展餐飲集團VIP卡，憑卡至雙品牌用餐享8折優惠。除此之外，也配合球場應援任務，不定期推美食優惠，與現場球迷一同集氣加油!

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