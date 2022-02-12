丟丟妹拋震撼彈！曝「無限期停播」 百萬粉絲急問怎麼了
擁有超過百萬粉絲追蹤的「丟丟妹」，堪稱是臉書直播拍賣女王，總在直播中大手筆送禮，多位知名藝人像是澎恰恰、周湯豪都參加過她的直播，吸引大批網友支持。不過丟丟妹今（12）日卻突然宣布「無限期停播」，讓網友十分錯愕，留言區底下議論紛紛。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 17:52:04
丟丟妹自1月31日春節假期以來就未在臉書發文，最後一次發文時分享自家的年夜菜，並祝大家新年快樂，沒想到再發文就是今天，僅簡短寫下「無限期停播」，沒有其他說明，讓粉絲都非常驚訝。
網友紛紛在底下留言回覆說，「為什麼」、「怎麼了」、「心慌慌」，「驚嚇中」、「發生什麼事」。還有網友透露「過年前訂的貨已匯款，因為收到有失溫壞掉所以退回，小幫手說年後要補寄...至今傳訊問進度已讀不回？打電話沒人接？請問要怎麼辦？」、「可以請問能盡快退款嗎？從年前到現在沒有退款完成，催款催的很心累」。
不過也有網友認為，「又是一個直播的新手法了！！不用太認真大家看看就好」、「希望別讓這麼多人擔心的發文是噱頭」、「直播的人都只是講講而已，大家別太認真，認真就輸了」、「又在炒作了？來點新花樣吧」。（編輯：倪浩軒）