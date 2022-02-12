COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

丟丟妹拋震撼彈！曝「無限期停播」　百萬粉絲急問怎麼了

▲丟丟妹直播時常吸引上萬觀眾觀賞，今（12）日突然宣佈「無限期停播」，讓網友十分錯愕。（圖／翻攝丟丟妹臉書）
▲丟丟妹直播時常吸引上萬觀眾觀賞，今（12）日突然宣佈「無限期停播」，讓網友十分錯愕。（圖／翻攝丟丟妹臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-12 17:52:04

擁有超過百萬粉絲追蹤的「丟丟妹」，堪稱是臉書直播拍賣女王，總在直播中大手筆送禮，多位知名藝人像是澎恰恰、周湯豪都參加過她的直播，吸引大批網友支持。不過丟丟妹今（12）日卻突然宣布「無限期停播」，讓網友十分錯愕，留言區底下議論紛紛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
丟丟妹自1月31日春節假期以來就未在臉書發文，最後一次發文時分享自家的年夜菜，並祝大家新年快樂，沒想到再發文就是今天，僅簡短寫下「無限期停播」，沒有其他說明，讓粉絲都非常驚訝。

▲丟丟妹宣布「無限期停播」。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）
▲丟丟妹宣布「無限期停播」。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「為什麼」、「怎麼了」、「心慌慌」，「驚嚇中」、「發生什麼事」。還有網友透露「過年前訂的貨已匯款，因為收到有失溫壞掉所以退回，小幫手說年後要補寄...至今傳訊問進度已讀不回？打電話沒人接？請問要怎麼辦？」、「可以請問能盡快退款嗎？從年前到現在沒有退款完成，催款催的很心累」。

不過也有網友認為，「又是一個直播的新手法了！！不用太認真大家看看就好」、「希望別讓這麼多人擔心的發文是噱頭」、「直播的人都只是講講而已，大家別太認真，認真就輸了」、「又在炒作了？來點新花樣吧」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀