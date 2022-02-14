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菜鳥瘋露營／5大NG行為！公然曬內褲超噁　這事最惹人厭

▲露營可以放鬆又親近大自然，近來深受國人歡迎，但新手要特別留意，5大NG行為千萬別觸犯，以免引發糾紛。（圖／《NOWnews》資料照片）
▲露營可以放鬆又親近大自然，近來深受國人歡迎，但新手要特別留意，5大NG行為千萬別觸犯，以免引發糾紛。（圖／《NOWnews》資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-14 10:01:00

這幾年全台瘋露營，越來越多民眾想體驗戶外生活的樂趣，但很多剛入門的新手，有些基本禮儀一定要先知道，否則不小心踩雷不只沒禮貌，還容易引發糾紛！露營業者及老手分享五大露營最NG的行為，包括「深夜發酒瘋、大聲喧嘩唱歌」、「把露營場當自己家」、「佔地為王霸佔營地」、「亂生火引發危險」以及「亂丟垃圾不分類」，提醒露營新手務必要特別留意，別犯了禁忌惹人白眼！

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露營老手王先生表示，去露營難免會喝兩杯，但最讓人受不了的，就是到了深夜還在發酒瘋，甚至有人一邊露營一邊唱卡拉OK，喧嘩吵鬧讓別人根本無法入睡，是最NG的行為。另外，有人把露營場當做自己家，不只內衣褲都曬在外面，甚至連垃圾、小孩尿布、貓狗排泄物都亂丟也不收拾，還直接穿越別人的帳篷，或放任孩子到處亂竄，「這些完全不理會其他人的感受，其實是很自私的行為。」

王先生也說，部分露營場地並不會事先劃位，所以有些自私的人乾脆畫地為王，帳篷能搭多大就搭多大，根本不給其他人空間，造成其他人的不方便，不只新手如此，很多已經是露營行家也會如此，這種行為也是很沒有禮貌。

另一位露營老手吳先生也說，有些露營場地會提供公用冰箱給大家冰食材，但是就有些人根本不顧別人，直接就佔滿冰箱所有空間，更誇張的是，還有人會偷公用冰箱裡面別人的食材，即便被發現還是一副無關緊要的態度，最讓人火大！

熊老大露營區老闆黃柏江指出，野外活動必須特別重視安全議題，有些新手不熟悉規定，一到露營場就想生火，不過有些露營場地是草地，恐怕會有安全疑慮，那就不適合生火；有些是砂石地或有提供生火架，就可以允許生火，必須看場地的狀況，以及各家露營場的規定而定，新手千萬別亂踩雷。

經營露營場18年的顏氏牧場老闆娘說，有些露營場根本沒有畫格線，完全讓消費者自己架設，雖是先到先贏，但還是偶爾會有幫別人霸佔場地的情況發生，通常就得靠彼此尊重或露營場主的排解。此外，來露營的人各式各樣，大家的生活習慣都不同，有些人習慣早睡早起去踏青，有些人晚上喜歡喝兩杯聊到凌晨，但最重要的提醒就是「互相尊重」，今天如果你不喜歡別人做的行為，那麼請自己也別做，大家都以禮相待，就能減少糾紛。

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