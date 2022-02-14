菜鳥瘋露營／5大NG行為！公然曬內褲超噁　這事最惹人厭

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王先生也說，部分露營場地並不會事先劃位，所以有些自私的人乾脆畫地為王，帳篷能搭多大就搭多大，根本不給其他人空間，造成其他人的不方便，不只新手如此，很多已經是露營行家也會如此，這種行為也是很沒有禮貌。
另一位露營老手吳先生也說，有些露營場地會提供公用冰箱給大家冰食材，但是就有些人根本不顧別人，直接就佔滿冰箱所有空間，更誇張的是，還有人會偷公用冰箱裡面別人的食材，即便被發現還是一副無關緊要的態度，最讓人火大！
熊老大露營區老闆黃柏江指出，野外活動必須特別重視安全議題，有些新手不熟悉規定，一到露營場就想生火，不過有些露營場地是草地，恐怕會有安全疑慮，那就不適合生火；有些是砂石地或有提供生火架，就可以允許生火，必須看場地的狀況，以及各家露營場的規定而定，新手千萬別亂踩雷。
經營露營場18年的顏氏牧場老闆娘說，有些露營場根本沒有畫格線，完全讓消費者自己架設，雖是先到先贏，但還是偶爾會有幫別人霸佔場地的情況發生，通常就得靠彼此尊重或露營場主的排解。此外，來露營的人各式各樣，大家的生活習慣都不同，有些人習慣早睡早起去踏青，有些人晚上喜歡喝兩杯聊到凌晨，但最重要的提醒就是「互相尊重」，今天如果你不喜歡別人做的行為，那麼請自己也別做，大家都以禮相待，就能減少糾紛。