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《華燈初上3》楊謹華聊蘇媽媽落淚　終於鬆口公開凶手！

▲楊謹華過年難逃「凶手是誰」追問。（圖／記者林調遜攝）
▲楊謹華過年難逃「凶手是誰」追問。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-02-12 18:04:06｜2022-02-12 18:10:02

熱門影集《華燈初上3》3月18日開播，飾演「蘇媽媽」的楊謹華今（12日）出席保養品牌活動，透露過年被長輩追問的非做人進度，而是「凶手是誰？」婆婆甚至說：「妳只要跟我說是男的還是女的。」楊謹華巧妙回應8字，成功讓婆婆不再追問。

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楊謹華逢人就被問「凶手是誰？」連春節拜年也不被放過，「開口不是拜年，都是『凶手是誰』」但她認為，大家也不是要從自己口中得到答案，「觀眾都想自己去看，要是我的話我也希望是自己看」。

楊謹華聊到最印象深刻的橋段，認為羅雨儂（林心如 飾）幫蘇媽媽辦葬禮的部分，穿插2人年輕與現在的對談，以及「以後誰先死，誰幫誰弄葬禮」的台詞，最讓她動容，「我在家裡看到哭，那場戲可以感受到雙方情誼、很愛彼此」。

劇中，蘇媽媽後期黑化，楊謹華也替角色喊冤：「我覺得蘇媽媽她是原生家庭背景的關係影響，讓人值得同情，雖然做出的事情讓人不解，但有時候可以站在她的立場，想想原生家庭給她帶來的傷害，還是要有同理心一下。」

▲楊謹華向婆婆透露凶手8字線索。（圖／記者林調遜攝）
▲楊謹華向婆婆透露凶手8字線索。（圖／記者林調遜攝）
除了《華燈初上3》成為近期熱門話題，林志玲跟AKIRA喜獲麟兒也是大家關心的焦點，楊謹華被問到此事，坦言自己仍走順其自然路線，「這是件開心的事情，值得祝福，我相信志玲一定也是辛苦一段路程。」至於長輩過年沒有催生嗎？楊謹華透露家人永遠只關心她的身體健康，讓她非常感激，更透露婆婆只在乎「華燈凶手」，楊謹華說：「她問我『你只要跟我說是男的還是女的』，我說『是活的，長得好看的』，我只回答這句，婆婆就笑哈哈。」坦言能把婆婆逗笑，被追問壓力大也值得。

導演明金成2月8日因心臟疾病過世，楊謹華曾與他合作過《我的秘密花園》、《戀愛女王》2部電視劇，她回憶與導演的互動，表示：「雖然我們不是每一天或是兩三個月聯絡一次，但年前我們有一次聚會跟碰面。年前有在群組互相聯絡，所以對我來說，知道的那一刻是無法相信的，因為我是在晚上知道的，我人整個空掉，因為那時候覺得太狠了，小朋友才剛出生，導演跟老婆這麼期盼的孩子到來，然後導演就這樣離開，那天晚上我失眠，隔一天也花一些時間再整理，整個人有點無神。前天有去跟導演說說話。他在我心裡面就是，非常幽默風趣又很善良的導演。那時候我年紀比較小，很多事情都不太懂，他會用他幽默方式教我們演員表演，我知道他是樂觀的人，我會向他看齊，他在我心中是幽默風趣善良的大哥。」

▲楊謹華出席保養品活動。（圖／Snova）
▲楊謹華出席保養品活動。（圖／Snova）
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