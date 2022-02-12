台南確診父子慘了！居隔偷溜買魚皮湯 市府各開罰20萬元
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布新增11例本土確診個案，其中台南市新增3個案，分別為案19599、19600及19601，案19599和案19600為父子。而台南市衛生局在下午發布新聞稿表示，案19599和案19600父子居家隔離期間違反規定外出，將依法各罰20萬元。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 18:15:34
台南市衛生局表示，有關本市今日公布之COVID-19本土確診個案19599、19600兩案，於2月11日違反防疫規定外出，依嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困正興條特別條例第15條第1項，兩人各裁罰新台幣20萬元罰鍰。
衛生局指出，另經調查案19600之手機定位，該案於2月10日確實有前往安南區十二佃夜市所在地點，提醒同時段足跡重疊者至安南區衛生所領取居家快篩試劑，並落實自我健康監測，若快篩結果呈現陽性，請撥打本市防疫專線（06）2880180；出現身體不適情形或疑似症狀，請儘速就醫。
而根據台南市之前公布的足跡可以看見，父子倆2月11日未守規定跑出門10分鐘就是為了買魚皮湯。另外高雄市今天也宣布案19584因為疫調不實、隱匿足跡，將依法開罰。（編輯：倪浩軒）
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