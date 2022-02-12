大小朋友齊「追猩」！動物園與in89影城跨界宣導動物保育
壽山動物園今(12)日首度跨界與電影院合作，在in89駁二電影院電影《歡樂好聲音2》親子活動限定場上映前，由志工「愛妮阿姨」訴說紅毛猩猩咪咪等保育類動物的真實故事。大小朋友一起聽故事、看電影還有應景小提燈及動物園限定小禮物可以帶回家。明天於大立in89豪華影城，將由「阿松爺爺」接棒說故事，想「追猩」的大小朋友們請立即上in89官網訂票，一起加入「追猩」行列。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-12 18:47:29
壽山動物園在休園整備期間以「行動動物園」方式進行推廣活動，除了與「玉子日記」合作推出「壽山好夥伴-走進動物的生命故事」繪本外，也邀請知名電台DJ指導志工們在進行繪本演說的聲音表情。
今日在in89駁二電影院boomboom親子影廳的親子活動限定場電影播放前，邀請深受小朋友喜愛的「愛妮阿姨」與大小朋友分享紅毛猩猩咪咪等收容動物的真實故事，園方也特別規劃動物小學堂互動有獎徵答，希望讓動物照養及保育觀念向下紮根。
in89為配合防疫2級加強版措施，提醒大小朋友在電影院廳內禁止飲食和喝飲料，一起安心觀影、聆聽動物的生命故事。
壽山動物園力拼9月重新開園，也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時掌握動物療癒日常。詳情請上壽山動物園臉書粉絲團查詢。