周興哲《早餐》和哥哥周予天沒對手戲　導演親曝原因

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂繼去年暑假票房冠軍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》之後，再度製作和發行由暢銷小說改編的同名作品。電影由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。電影除了口碑滿滿，再加上主題曲大受歡迎，全台票房逆勢上揚，再度成為全台單日票房冠軍，而電影中更有許多驚喜客串的卡司，像是周予天及方志友都情義相挺，在片中驚鴻一撇現身，但非常搶眼，讓影迷驚喜連連。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-13 02:00:00
《我吃了那男孩一整年的早餐》在賀歲檔期開出紅盤，周一到周三票房更逆勢上揚，反超好萊塢強片，再度成為全台冠軍，可見電影口碑出色，愛情與親情都讓許多觀眾紅了眼框，周興哲創作的電影主題曲《想知道你在想什麼更是大受歡迎，在排行榜居高不下，帶動電影氣勢，再加上周興哲也與同片演出的林鶴軒等人前往全台的電影院，與粉絲同樂，分享電影拍攝趣事，讓電影聲勢持續。
電影中更安排許多驚喜客串卡司，除了金馬影后陳淑芳，林柏宏、李霈瑜（大霈）、劉品言等，還有帥氣的周予天和美麗的方志友加入。周興哲的哥哥周予天近來除了唱歌，也開始在電影圈展露頭角，他在《我吃了那男孩一整年的早餐》中特別客串演出學生會會長，對校花充滿好感，被同學們起鬨在一起，惹得婁峻碩不開心，雖然他和周興哲在同一場戲現身，但沒有對手戲，兩人分開演出，導演杜政哲表示不是刻意安排兩人沒有互動，而是照劇本的規劃拍攝，但覺得周予天高高帥帥的模樣很適合演出學生會會長，讚美他的演出很自然。
而方志友曾經多次演出杜政哲編劇的電視劇，兩人認識後，覺得很投緣，經常相約吃飯，她知道電影中有一場男女主角相遇的重要橋段，杜政哲邀請她一起演出，她完全不介意戲份，一口答應，還特地南下屏東拍攝，演出福利社中美麗的可愛姊姊，不讓李沐賒帳買菠蘿麵包，才開始這段早餐的情誼，讓杜政哲開心的說：「方志友真的超級有義氣。」
面對即將來到的情人節，電影《我吃了那男孩一整年的早餐》為了感謝影迷一路以來的支持，讓票房在疫情逆勢中持續增加，電影公司特別安排一連串的活動，在2月13日將舉辦謝票情人節活動，電影的男女主角周興哲與李沐將現身信義區，親手為影迷們送上精美早餐。（編輯：楊穎軒）