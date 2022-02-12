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獨／3名侯家軍週一正式請辭　啟動地方拜票行程

▲新北市長侯友宜麾下四名年輕選將戴湘儀、呂家愷、吳訓孝週一將請辭，啟動地方選舉行程。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.07）
▲新北市長侯友宜麾下四名年輕選將戴湘儀、呂家愷、吳訓孝週一將請辭，啟動地方選舉行程。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.07）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-12 20:00:19｜2022-02-12 20:29:46

新北市長侯友宜麾下四名年輕選將戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣及吳訓孝近日將啟動地方選舉行程，戴、呂、吳為週一請辭，蔡則視情況及初選機制而定。目前評估除了參選新莊的戴湘儀，其餘三人皆要面對黨內初選。

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國民黨議員黨內初選機制將於週三中常會討論，預計針對首次參選、不同年齡層給予年輕人高幅度加權，並排除政二代。相較於往年，應會是提名最多青年及高比例保障青年參政的一屆，也是各黨青年世代交替的關鍵年。

新北地方人士建議，針對議員初選機制一定要提供年輕人保障，「若國民黨仍不給年輕人機會，社會也不會再給國民黨機會。」除了提拔青年，應因地制宜，黨中央應給予縣市長、黨部主委及議長決定權與協調空間，根據各縣市不同生態而做出最妥當安排。

由於初選機制週三出爐，且黨部主委黃志雄去年底才確定續任，皆牽涉參選人起步時程。據了解，戴湘儀、呂家愷及吳訓孝等人將於14日正式請辭，全心投入地方拜票及拜會行程，由於新店區較多考量因素，蔡畹鎣請辭時間尚待評估，而吳訓孝參選的三蘆區競爭也將當激烈，據悉國民黨還有其他良將有意參戰，因此黨內不排除動用陳偉杰條款，若區域名額飽和將另作協調，亦不排除跨縣市調兵，青年戰將皆可視為活棋。

此外，一名黨內人士指出，侯市府推出的四名擬參選人正式投入選舉後，勢必面對問政中立性、行政經歷單薄的質疑。侯友宜雖是藍營最強諸侯，但一人光環外溢效果有限，未來將如何延續侯團隊執政精神、維護共同價值，並走出自己的特質與路線，以及強化地域連結性、服務力道，將會這群年輕人面臨的一大考驗。

對於參選動機，呂家愷表示，侯友宜是他們這群年輕人非常好的榜樣，能成為這個市政團隊的一份子，讓他感到非常榮耀。不管在什麼時間什麼位置，永遠都會努力跟新北市這個家一起奮鬥。戴湘儀則表示，侯友宜一直願意給年輕人很多機會，也鼓勵她勇於挑戰未來，她強調，不管是在市府為市民而拚，還是未來有機會為市民而戰，一定會全力以赴。

吳訓孝表示，他跟隨侯友宜並肩作戰進入第5年，從勞工局、民政局、到市長室的全面市政服務，還是那句老話「咱做夥拚，可以做的趕快做」。新的一年仍然是和侯友宜繼續做夥拼，目前他主要在處理居家檢疫、燈會、行動治理的準備及地方行程的出席，把市政做好，不辜負市民對他們的期待。

▲新北市長侯友宜培植四名年輕選將，呂家愷、蔡畹鎣、戴湘儀、吳訓孝。（圖／翻設自侯友宜宜臉書）
▲新北市長侯友宜培植四名年輕選將，呂家愷、蔡畹鎣、戴湘儀、吳訓孝。（圖／翻設自侯友宜臉書）

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