傷得太重！理科先生黯然返美　理科太太允諾「保持視訊」

理科先生John去年返台處理離婚一事，結束和理科太太（陳映彤）的5年婚姻，因商議4歲兒子探視權處於略勢，又不諳中文，數度在社群平台上發問求救，沒想到招致眾多批評，還被爆出只會花前妻的錢，連痔瘡手術都由女方買單，慘被輿論重傷，他今（12）日黯然離開台灣，難過地說「原來公眾的批判，還有那些與事實不符的指控所帶來的傷害，比我想像中還要大很多」。





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▲理科先生返台這兩個月裡，開心與兒子享受天倫之樂。（圖／John IG）

John返台2個月裡，和4歲兒子Miles享受天倫之樂，一起做鬼臉、玩躲迷藏，他允諾返美工作後會盡快回來重聚，感性向兒子說「不知道你長到多大以後會讀到這篇，在我的生命擁有你，是這一生中最美好的事」，很抱歉讓兒子經歷父母離異，但不會強迫他做選擇，希望有一天也能帶Miles回到美國。





對於理科太太，他也罕曝夫妻之間對話，指理科太太幾個月前曾說，希望未來小孩上網搜尋父母的名字時，只會看到正面的訊息，期盼之後能夠持續維持這樣的心態，「過去我們曾有共識，也曾攜手共同經營我們的家庭。而我依然感謝過去那幾年單純的日子，以及我們曾相愛的時光」。儘管遭到陌生網友無情謾罵，John仍感謝曾經鼓勵、支持他的人。





▲理科太太與老公昔日上節目錄影，模樣十分恩愛。（圖／記者陳明安攝，2019.06.06）

一向人如其名的理性，理科太太這次對前夫離台，發出3點聲明，期許「1.一起成為更好的自己、更好的父母；2.保重身體，工作順利；3.Miles會保持跟爸爸的視訊，下次見」，雙方為了兒子的權益，保持良好互動，是娛樂圈裡分手的難得示範。



