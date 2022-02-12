PLG／領航猿一度退場抗議　鄭志龍賽後解釋：吹罰要一致

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「很遺憾發生衝突，裁判尺度的一致性很重要。判決結果出來後，我們中場在休息室也看了錄像，整個狀況並不像裁判在場上和我們說明的，有很大的出入。」鄭志龍透露，衝突的導火線其實在前面的幾個哨聲就已埋下，但裁判沒有意識到，而且事後處理的並不完善，只是一昧的要球員和教練配合。「我覺得同樣的事情一直不斷發生，但沒有改正的話，會讓比賽精采度大打折扣，而且對於球員的安全也會造成一定的影響。」
而攻城獅方面，總教練林冠綸則是也對這件事做出回應，他表示第二節的衝突是球隊不想看到的，「岱豪當時有一些先被攻擊的動作，他可能因此情緒上有些失控，這是比較需要去和他做討論的，也是不好的示範。」
林冠綸表示，若聯盟有任何懲處，攻城獅會欣然接受。但也肯應吳岱豪在球場有幫助球隊贏球的激情和熱忱，教練團在這方面給他肯定。
至於由於和羅賓森發生推擠衝突而被吹技術犯規的高國豪，則在賽後解釋道：「衝突那時就是想幫助隊友——畢竟(吳岱豪)是老大哥，我當時就是不想看到隊友被欺負，我拉羅賓森就是想告訴他不用這樣打球，自己也有點情緒。後面他跌倒的那個狀況，我沒有想去推他、是他自己跌到，我沒有故意去絆他。後面就是雙方分開，我也沒想要有下面的動作。」