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PLG／領航猿一度退場抗議　鄭志龍賽後解釋：吹罰要一致

▲桃園領航猿新帥鄭志龍。（圖／PLG提供）
▲桃園領航猿新帥鄭志龍。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/新竹報導

2022-02-12 20:44:18

新竹街口攻城獅今日在主場的賽事和桃園領航猿發生激烈衝突，獅隊中鋒吳岱豪和猿隊洋將羅賓森遭到驅逐出場，也引發關注。賽後領航猿主帥鄭志龍也在受訪時表示，這次衝突是不斷累積的結果，希望未來裁判吹罰要更一致。

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此役進行到第二節末時，吳岱豪遭到羅賓森凶狠犯規，隨後獅隊球員上前理論，吳也將球直接塞到對方臉上，也引發衝突。之後吳岱豪因為該動作直接被奪權出場，羅賓森則是吃到一個違反運動精神犯規和一個技術犯規，同樣被趕出場。但這樣的判決讓領航猿不滿，他們一度退場抗議，賽後鄭志龍也對球隊舉動做出解釋。

「很遺憾發生衝突，裁判尺度的一致性很重要。判決結果出來後，我們中場在休息室也看了錄像，整個狀況並不像裁判在場上和我們說明的，有很大的出入。」鄭志龍透露，衝突的導火線其實在前面的幾個哨聲就已埋下，但裁判沒有意識到，而且事後處理的並不完善，只是一昧的要球員和教練配合。「我覺得同樣的事情一直不斷發生，但沒有改正的話，會讓比賽精采度大打折扣，而且對於球員的安全也會造成一定的影響。」

而攻城獅方面，總教練林冠綸則是也對這件事做出回應，他表示第二節的衝突是球隊不想看到的，「岱豪當時有一些先被攻擊的動作，他可能因此情緒上有些失控，這是比較需要去和他做討論的，也是不好的示範。」

林冠綸表示，若聯盟有任何懲處，攻城獅會欣然接受。但也肯應吳岱豪在球場有幫助球隊贏球的激情和熱忱，教練團在這方面給他肯定。

至於由於和羅賓森發生推擠衝突而被吹技術犯規的高國豪，則在賽後解釋道：「衝突那時就是想幫助隊友——畢竟(吳岱豪)是老大哥，我當時就是不想看到隊友被欺負，我拉羅賓森就是想告訴他不用這樣打球，自己也有點情緒。後面他跌倒的那個狀況，我沒有想去推他、是他自己跌到，我沒有故意去絆他。後面就是雙方分開，我也沒想要有下面的動作。」


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