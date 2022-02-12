聰明暢遊台灣燈會　下載「燈會碼」防疫、賞燈都便利

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謝哲青對於台灣燈會「衛武營」場域內規劃近5公頃「童趣光樂園」極為讚嘆，其以「光、音樂、表演、互動、味道」五大元素，透過孩子的視角進行創作，打造燈會史上最動人的「沉浸式體驗」，並在參觀途中恰巧遇上「空氣人」作品「躺平」活動，開心地共同體驗在草皮放鬆「躺平」的樂趣。
謝哲青誠摯邀請大家一起來「光啟愛河灣」，在系統平台投票選出你想要的愛河色；更輕鬆秀出事先預約活動的畫面，即可走進作品《大港虎橋(浮橋/福橋) 》，全台首創橫越愛河灣400公尺的距離，站在愛河灣的中央，近距離欣賞以智慧控光串聯愛河燈光系統，海上最大規模作品《元流-光之群島》，最後來到《I-光榮碼頭》，有如在夜景中開啟一扇想像之門。
高雄市觀光局提醒，賞燈的遊客務必全程佩戴口罩、落實社交距離及做好勤洗手等個人衛生防護，禁止邊走邊吃等行為，遵從現場人員的指揮，保護自己也保護家人。也別忘了先上「2022台灣燈會在高雄」官網，完成資訊登記後取得個人專屬「燈會碼」，共同響應以智慧科技來防疫，就能以個人數位行動設備，即時接收燈會展場各項LINE Beacon訊息推播，輕鬆獲得作品、活動及場地資訊。
此外，更能以超優惠價99元加購「五行暢遊碼」，獨享24小時內無限搭乘輕軌、捷運、公車、2次渡輪、Ubike等多元運具優惠，前20萬名加碼贈送神明加持過的虎爺小提燈「大吉虎」，還可參與「愛河之光．由你決色」、「虎爺發紅包」抽獎等有趣活動。更多活動資訊，請至「2022台灣燈會在高雄」官網及「高雄旅遊網-2022台灣燈會在高雄遊程推薦」查詢。