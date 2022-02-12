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聰明暢遊台灣燈會　下載「燈會碼」防疫、賞燈都便利

▲下載燈會碼，一碼在手，防疫、賞燈兩不誤，美食、美景一把抓。（圖／高市府觀光局提供）
▲下載燈會碼，一碼在手，防疫、賞燈兩不誤，美食、美景一把抓。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-02-12 21:09:32

台灣燈會睽違20年在高雄盛大展出，是史上第一場兼具防疫與智慧科技的新型態燈會，吸引知名旅遊文青男神謝哲青也來一探究竟，謝哲青善用「燈會碼」執行防疫實名制，體驗LINE Beacon個人化智慧導覽，用五行暢遊碼走訪「衛武營」及「愛河灣」2大燈區。

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在步入衛武營燈區前，謝哲青表示：「到訪高雄前，我已先註冊好燈會碼！」，宣導大家要配合防疫措施註冊燈會碼，並陸續參觀「南島之眼」、「湖映森光」、「弧零：月食」等美麗作品，拍照打卡瘋狂消耗手機記憶體。

▲每日17時30分，體驗和「空氣人」一起放鬆「躺平」的樂趣。（圖／高市府觀光局提供）
▲每日17時30分，體驗和「空氣人」一起放鬆「躺平」的樂趣。（圖／高市府觀光局提供）
謝哲青對於台灣燈會「衛武營」場域內規劃近5公頃「童趣光樂園」極為讚嘆，其以「光、音樂、表演、互動、味道」五大元素，透過孩子的視角進行創作，打造燈會史上最動人的「沉浸式體驗」，並在參觀途中恰巧遇上「空氣人」作品「躺平」活動，開心地共同體驗在草皮放鬆「躺平」的樂趣。

▲台灣燈會衛武營燈區作品「弧零：月食 Arc Zero: Eclipse」。（圖／高市府觀光局提供）
▲台灣燈會衛武營燈區作品「弧零：月食 Arc Zero: Eclipse」。（圖／高市府觀光局提供）
謝哲青誠摯邀請大家一起來「光啟愛河灣」，在系統平台投票選出你想要的愛河色；更輕鬆秀出事先預約活動的畫面，即可走進作品《大港虎橋(浮橋/福橋) 》，全台首創橫越愛河灣400公尺的距離，站在愛河灣的中央，近距離欣賞以智慧控光串聯愛河燈光系統，海上最大規模作品《元流-光之群島》，最後來到《I-光榮碼頭》，有如在夜景中開啟一扇想像之門。

高雄市觀光局提醒，賞燈的遊客務必全程佩戴口罩、落實社交距離及做好勤洗手等個人衛生防護，禁止邊走邊吃等行為，遵從現場人員的指揮，保護自己也保護家人。也別忘了先上「2022台灣燈會在高雄」官網，完成資訊登記後取得個人專屬「燈會碼」，共同響應以智慧科技來防疫，就能以個人數位行動設備，即時接收燈會展場各項LINE Beacon訊息推播，輕鬆獲得作品、活動及場地資訊。

此外，更能以超優惠價99元加購「五行暢遊碼」，獨享24小時內無限搭乘輕軌、捷運、公車、2次渡輪、Ubike等多元運具優惠，前20萬名加碼贈送神明加持過的虎爺小提燈「大吉虎」，還可參與「愛河之光．由你決色」、「虎爺發紅包」抽獎等有趣活動。更多活動資訊，請至「2022台灣燈會在高雄」官網及「高雄旅遊網-2022台灣燈會在高雄遊程推薦」查詢。

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