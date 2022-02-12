台灣燈會中央燈區13日衛武營亮相！開燈展演限量一千席
2022台灣燈會2月1日起熱鬧展開，衛武營、愛河灣雙主場吸引眾多賞燈民眾前往。位於衛武營的「中央燈區」也將在13日拆除圍籬，讓大家一睹廬山真面目！「大吉虎」小提燈也開始限量發送，首創以預約方式領取小提燈，2月13日上午10點起開放預約。2月15日的中央燈區主燈「鳳彩飛舞」開燈儀式，也首創預約觀賞，限量一千席，一樣13日10時在台灣燈會平台就可輕鬆預約。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-12 21:34:59｜2022-02-12 21:37:44
「大吉虎」小提燈外型圓潤討喜，是一盞結合台灣民間信仰的虎爺造型小提燈，讓虎爺站立於上變身為祈求平安的小物外，可活動式的關節更能讓前腳抬起或踏地，並在可愛的虎掌下寫著「大吉」、「大利」，讓提燈充滿吉祥喻意。
除了購買五行暢遊碼的民眾可以贈送大吉虎小提燈，自2月14日至28日，在衛武營展區、高雄捷運部分站點也開放民眾預約領取小提燈，只要線上註冊台灣燈會防疫平台，選擇欲領取的發送點及時段，就可以領取限量發送的小提燈，每人限預約一次，每人2盞，民眾可以選擇自己方便領取的時段及發送點。
位於衛武營的中央燈區作品將於2月13日拆除圍籬正式亮相，中央主燈「鳳彩飛舞」則會在2月15日舉行開燈儀式，當天有朱宗慶打擊樂團及多組特色表演團隊的精彩展演，現開放1000席主燈區座位供民眾預約觀賞，只要到台灣燈會防疫平台點選活動預約，即可參與精采的開燈儀式。