馬祖國際藝術島今開幕　軍事坑道、茶室化身展場

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首屆「馬祖國際藝術島」今天下午舉行開幕記者會，連江縣長劉增應、文化總會副會長鄭麗君、文化部次長蕭宗煌等人出席，他們手持藝術島專屬護照及藝術特刊，邀請國人一起登島，體驗台灣第一個跳島藝術慶典。
劉增應表示，「馬祖國際藝術島」是台灣首個以10年為願景的藝術行動，也是帶動縣政文化治理的新模式，更是讓馬祖被大家看見的機會。
鄭麗君說，認識一個文化最好的方式，就是走入現場，品嚐在地食物、參與在地文化節慶、感受在地的生活脈動。馬祖擁有得天獨厚的文化內涵，希望藉由藝術島的活動，讓大家重新認識馬祖。
馬祖國際藝術島總策劃吳漢中表示，馬祖過去30年來有許多重要的文化運動，都是島外各方專業與島上不同世代居民協作下的成果，所以這次藝術島以風土交會的概念切入，作為本次藝術島策劃的起點，邀請國內外知名的策展人、建築師、藝術家登島與在地交流，從島嶼的人事物出發，創作出只有馬祖才能看見的藝術作品。
展覽亮點包括，邀請大家走入坑道欣賞藝術作品的《地下工事》，結合軍事場景特色與絕美海景的《傾聽島嶼的聲音》，還有以藝術行動、飲食體驗促進島嶼交流對話的《迴島嶼吧》，書寫島上風土人情的《島嶼生息》等等。
此外，為讓更多民眾透過味蕾認識馬祖，馬祖國際藝術島與全家便利商店合作，推出專屬馬祖風味的Let's Café「老酒風味拿鐵」，微甜口感搭配老酒的溫潤香氣，冷熱飲同步開賣。
馬祖國際藝術島為中華文化總會及連江縣政府共同主辦，文化部、交通部、交通部觀光局、國家發展委員會、陳雪生立委辦公室、連江縣議會共同指導，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處、陸軍馬祖防衛指揮部協辦，首屆以「島嶼釀」為策展主軸，吳漢中擔任總策劃，於2022年2月12日至4月10日在四鄉五島展開。官網：matsubiennial.tw