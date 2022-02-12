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馬祖國際藝術島今開幕　軍事坑道、茶室化身展場

▲首屆「馬祖國際藝術島」活動正式開幕，展期為2月12日至4月10日。圖為藝術家陳飛豪帶來的作品《水流之神》，將地下坑道化為電影院。（圖／馬祖國際藝術島提供）
▲首屆「馬祖國際藝術島」活動正式開幕，展期為2月12日至4月10日。圖為藝術家陳飛豪帶來的作品《水流之神》，將地下坑道化為電影院。（圖／馬祖國際藝術島提供）

記者鄭宏斌／馬祖報導

2022-02-12 21:41:35

曾經戰地軍事色彩濃厚的馬祖，如今搖身一變，成為藝術島！經歷3年籌劃的首屆「馬祖國際藝術島」活動，今（12）日正式開展，首屆藝術島透過8個策展計畫，邀請了41組跨領域團隊與在地共同創作，在四鄉五島帶來39件作品及3個空間策展。過去的軍事據點、地下坑道、特約茶室等地，都解開神秘面紗、化身展場，呈現出馬祖特殊文化的不同面向。

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「馬祖國際藝術島」活動由連江縣政府和文化總會共同策劃，經過3年的醞釀，以「島嶼釀」為策展主軸，今天正式「開罈」，展期為2月12日至4月10日。在這2個月的時間中，由41組跨領域團隊與在地共同創作的39件作品，要用藝術呈現出馬祖之美與獨特的文史脈絡。

首屆「馬祖國際藝術島」今天下午舉行開幕記者會，連江縣長劉增應、文化總會副會長鄭麗君、文化部次長蕭宗煌等人出席，他們手持藝術島專屬護照及藝術特刊，邀請國人一起登島，體驗台灣第一個跳島藝術慶典。

劉增應表示，「馬祖國際藝術島」是台灣首個以10年為願景的藝術行動，也是帶動縣政文化治理的新模式，更是讓馬祖被大家看見的機會。

鄭麗君說，認識一個文化最好的方式，就是走入現場，品嚐在地食物、參與在地文化節慶、感受在地的生活脈動。馬祖擁有得天獨厚的文化內涵，希望藉由藝術島的活動，讓大家重新認識馬祖。

▲文化總會副會長、前文化部長鄭麗君出席首屆「馬祖國際藝術島」開幕記者會。（圖／馬祖國際藝術島提供，2022.02.12）
▲文化總會副會長、前文化部長鄭麗君出席首屆「馬祖國際藝術島」開幕記者會。（圖／馬祖國際藝術島提供，2022.02.12）
馬祖國際藝術島總策劃吳漢中表示，馬祖過去30年來有許多重要的文化運動，都是島外各方專業與島上不同世代居民協作下的成果，所以這次藝術島以風土交會的概念切入，作為本次藝術島策劃的起點，邀請國內外知名的策展人、建築師、藝術家登島與在地交流，從島嶼的人事物出發，創作出只有馬祖才能看見的藝術作品。

展覽亮點包括，邀請大家走入坑道欣賞藝術作品的《地下工事》，結合軍事場景特色與絕美海景的《傾聽島嶼的聲音》，還有以藝術行動、飲食體驗促進島嶼交流對話的《迴島嶼吧》，書寫島上風土人情的《島嶼生息》等等。

此外，為讓更多民眾透過味蕾認識馬祖，馬祖國際藝術島與全家便利商店合作，推出專屬馬祖風味的Let's Café「老酒風味拿鐵」，微甜口感搭配老酒的溫潤香氣，冷熱飲同步開賣。

馬祖國際藝術島為中華文化總會及連江縣政府共同主辦，文化部、交通部、交通部觀光局、國家發展委員會、陳雪生立委辦公室、連江縣議會共同指導，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處、陸軍馬祖防衛指揮部協辦，首屆以「島嶼釀」為策展主軸，吳漢中擔任總策劃，於2022年2月12日至4月10日在四鄉五島展開。官網：matsubiennial.tw


▲首屆馬祖國際藝術島正式開幕，展期為2022年2月12日至4月10日。（圖／馬祖國際藝術島提供）
▲首屆馬祖國際藝術島正式開幕，展期為2022年2月12日至4月10日。（圖／馬祖國際藝術島提供）

 

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